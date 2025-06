L'advocat Gonzalo Boye creu que l'aval del TC a l'amnistia era necessari per "tancar" el debat

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha defensat que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat la Llei d'Amnistia: "Aquesta sentència era necessària, entre altres coses, per tancar ja un debat que es perllonga per gairebé un any".

"La llei ha estat declarada constitucional i ara cal passar a la següent fase, que és acabar d'executar l'aplicació de la llei en els diferents tribunals", ha valorat aquest divendres en una entrevista a 'Ser Catalunya', recollida per Europa Press.

Preguntat per si ha parlat amb Puigdemont en les últimes hores, ha dit que sí, i ha assegurat que el també president de Junts està tranquil perquè sap que l'aval del TC és "un gran èxit".

Així, l'advocat ha recordat que està preparant un recurs d'empara perquè s'apliqui la Llei d'Amnistia sobre Puigdemont i pugui tornar a Catalunya quan s'aixequin les mesures cautelars.

Sobre la decisió del Tribunal Suprem (TS) de no amnistiar la malversació a l'expresident català, ha lamentat la rebel·lia de la institució, que està utilitzant un "argument mal portat".