L'Advocat General de la UE avala la decisió de l'Eurocambra de retirar la immunitat a Puigdemont

BRUSSEL·LES 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'Advocat General de la Unió Europea ha proposat aquest dimarts a la Justícia europea avalar la decisió del Parlamento Europeu d'aixecar la immunitat a l'ex-president de la Generalitat de Catalunya i exeurodiputado Carles Puigdemont, en una sentència que afecta també als exconsellers que van obtenir un escó europeu en l'anterior legislatura amb JxCAT, Clara Ponsatí i Toni Comín.
Les conclusions de l'advocat general europeu no són vinculants per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ha de dictar sentència sobre l'assumpte, encara que l'Alt Tribunal europeu sol seguir la línia marcada pels dictàmens en la gran majoria dels assumptes.
El pronunciament respon als recursos de cassació presentats pels tres polítics independentistes contra una primera sentència del Tribunal General de la UE que al juliol de 2023 va recolzar a l'Eurocambra.
L'assumpte es refereix a la decisió del ple del Parlamento Europeu de març de 2021 de suspendre la immunitat europarlamentària de Puigdemont, Comín i Ponsatí, seguint la petició del Tribunal Suprem (TS) perquè poguessin respondre davant de la Justícia a Espanya pel seu paper en el 'procés'.
En aquest context, l'advocat Maciej Szpunar planteja en primer lloc que els recursos plantejats per Puigdemont i Ponsatí siguin sobreseits perquè conclou que els demandants ja no tenen interès a exercitar l'acció posat que els seus mandats d'eurodiputats han expirat.
En canvi sí considera que el recurs té interès per Comín perquè va ser reelegit en les eleccions europees de juny de 2024, però no ocupa escó perquè el seu nom no va ser inclòs en la llista de candidats electes a Espanya notificada per la Junta Electoral Central al Parlamento Europeu, al no haver complert el tràmit d'acatar la Constitució.
Referent a això, l'Advocat General proposa en tot cas que siguin desestimades totes les al·legacions formulades contra la sentència del Tribunal General en el recurs presentat per Comín, en concret respecte a tres motius de cassació analitzats en les seves conclusions emeses aquest dimarts.
Així, conclou que el Tribunal General de la UE no va incórrer en error en considerar en la seva sentència que l'Eurocambra no va vulnerar el dret dels diputats al fet que els seus expedients anessin examinats de manera imparcial. Tampoc creu que en la seva primera sentència la justícia europea fallés a l'hora de valorar si les decisions del Parlament van impactar en els drets fonamentals dels demandants.
Finalment, l'advocat general advoca per desestimar l'al·legació relativa a la falta de claredat de les decisions del Parlament, perquè considera que d'aquestes decisions es desprèn que la immunitat dels diputats es va suspendre al territori de tots els Estats membres, amb excepció del territori espanyol (i no exclusivament a Bèlgica i a Regne Unit).