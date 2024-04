L'advocat general del TJUE defensa Puigdemont en el seu recurs a l'Eurocambra per negar-li inicialment l'escó

BRUSSEL·LES, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

L'advocat general Maciej Szpunar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha recomanat aquest dijous en les seves conclusions donar suport a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i a l'exconseller Toni Comín en el recurs contra la decisió inicial del Parlament Europeu de no reconèixer-los com a eurodiputats ni la immunitat associada després d'obtenir l'escó en les europees del maig del 2019.

D'aquesta manera, el dictamen contradiu una sentència prèvia en primera instància del juliol del 2022, quan el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va considerar inadmissible el recurs de Puigdemont i Comín en considerar que l'aleshores president de l'Eurocambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica dels dos polítics independentistes, els noms dels quals no figuraven en la llista d'eurodiputats electes notificada per la Junta Electoral Central (JEC).

Aquella decisió de no concedir-los l'acreditació temporal per complir els tràmits administratius per ocupar l'escó i exercir-ne els drets associats no era definitiva, ja que podia canviar en funció de noves informacions. Puigdemont i Comín, de fet, el van ocupar el gener del 2020.

Els dictàmens dels advocats generals no són vinculants per a l'alt tribunal europeu, però en la majoria de casos la sentència final segueix la línia marcada per les conclusions.