L'advocat gazià Raji Sourani critica el Pla de Pau: "De facto, Trump és el nostre president"

Demana a la UE activar l'article 2 de l'Acord d'Associació amb Israel
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El director del Centre Palestí de Drets Humans, l'advocat gazià Raji Sourani, ha lamentat que l'alto el foc no s'està aplicant a Gaza, i ha criticat que el Pla de Pau impulsat pel president dels Estats Units, Donald Trump, no inclou la veu dels palestins: "De facto, Trump és el nostre president".
En una trobada amb acadèmics i periodistes al 'think tank' Cidob de Barcelona, Sourani ha assegurat que, malgrat la treva, "la destrucció massiva i la gana encara estan en marxa en aquest moment".
També ha qüestionat què tenen a veure amb la pau els Estats que formaran part de la Junta de Pau impulsada per Trump: "No crec que a cap d'ells els importi Gaza. Ell els va portar, els va demanar pagar diners, no sabem encara a qui", ha dit en al·lusió als 1.000 milions de dòlars que Trump ha exigit als països per formar part d'aquest ens.
Sourani ha advertit que el món s'està dirigint a una "era d'incertesa", ha assenyalat que mai va pensar que Israel podria arribar a aquest nivell de destrucció, i ha criticat que el pla no esmenti l'ocupació ni la llei internacional humanitària ni els drets humans, en paraules seves.
"LA LLEI DE LA SELVA"
"Tenim el conflicte millor documentat de la història mundial. L'únic que fa falta és aplicar el dret internacional. Ni més ni menys. I això no està succeint. Què està succeint? La llei de la selva", i ha afegit que el Pla de Pau no acabarà amb el conflicte, sinó que l'alimentarà.
Ha assenyalat que la manera d'ajudar a resoldre el conflicte és "sabent realment què està passant i a on porta això, si és que ens porta a algun lloc", a través de dir-li la veritat al poder per aconseguir la pau, ha dit textualment, i també ha assenyalat que l'alternativa es va establir fa temps i passa, a judici seu, per la solució dels dos Estats.
Sourani considera que els israelians "no senten que estiguin cometent crims de guerra, crims contra la humanitat, genocidi, apartheid", i ha acusat Europa i els Estats Units d'animar a Israel a seguir aquesta direcció.
"Europa, fins ara, diu que Israel té dret a defensar-se. Quina vergonya!", ha criticat l'advocat gazià, que ha demanat que la UE apliqui l'article 2 de l'Acord d'Associació amb Israel, que inclou una clàusula de respecte dels drets humans que permet adoptar mesures com, en última instància, la suspensió de l'acord en cas de no respectar-los.
Malgrat la situació actual, l'advocat gazià s'ha descrit a si mateix com a optimista per condició, i ha assenyalat que, malgrat que les condicions actuals són molt dures i no tenen precedent, els palestins han de seguir lluitant per la justícia: "Estic segur que aquests temps difícils un dia s'acabaran".