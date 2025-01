L'advocat d'Alay acusa Marlaska de "no dir la veritat" sobre Pegasus

BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Boye, l'advocat del cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha manifestat en declaracions a Europa Press que l'informe que indica que un del mòbils d'Alay va ser espiat amb el programari Pegasus "demostra que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, o no va dir la veritat en el seu moment o no té controlat el que fan els seus subordinats".

"La rellevància d'aquest informe és clara perquè acredita que Josep Lluís Alay, cap de l'oficina del MHP Puigdemont, va ser efectivament espiat amb Pegasus almenys des del mes d'octubre del 2019 mentre Fernando Grande-Marlaska ja era ministre d'Interior", ha manifestat Boye.

L'advocat d'Alay ha avançat que demanarà noves diligències al jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, que investiga aquests fets, i ha subratllat que l'informe dels Mossos d'Esquadra al qual ha tingut accés Europa Press evidencia "que l'espionatge amb Pegasus ha existit".

L'informe, efectuat per especialistes del Laboratori d'Informàtica i Electrònica Forense de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos, data d'octubre del 2024 i detalla que un dels dos terminals utilitzats per Alay "va estar infectat per un programari maliciós que deixa els mateixos rastres que Pegasus" entre octubre del 2019 i juny del 2020, mentre que l'altre no presenta cap rastre d'aquesta infecció.

Durant aquelles dates, es va enviar a "una destinació desconeguda", fent ús d'internet, un mínim aproximat de 3,2 gigues d'informació extreta, segons el mateix document.