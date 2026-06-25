L'advocat de Cerdán reconeix pagaments del PSOE i reunions amb Leire Díez i amb la FGE

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
Jacobo Teijelo, l'advocat de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, ha reconegut a l'Audiència Nacional uns pagaments dels socialistes per consultes jurídiques, a més de reunions amb l'exmilitant Leire Díez i amb excàrrecs de la Fiscalia General de l'Estat (FGE), tot i que no ha detallat amb qui es va reunir ni els motius pels quals ho va fer.
Així ho han confirmat fonts jurídiques a Europa Press després de la seva declaració com a investigat aquest dijous davant el jutge que instrueix el cas Leire Díez, Santiago Pedraz, les quals han explicat que el lletrat només ha respost a la seva defensa i al ministeri públic.
Teijelo ha reconegut que va cobrar tres factures per un valor 125.000 euros del PSOE per serveis de consultoria sobre les causes judicials que afecten el partit, segons les fonts esmentades.
No obstant això, Teijelo ha manifestat que no li van pagar les dues últimes factures --de 53.000 euros-- per incompatibilitat després d'assumir la direcció lletrada de Cerdán, que va deixar el partit el juny del 2025, en saber-se la seva presumpta implicació en el cas Koldo.
Altres fonts jurídiques han afegit que l'investigat ha subratllat que no va pagar res a l'exmilitant socialista Leire Díez --també investigada-- ni a cap altra persona amb els diners que va rebre del PSOE.
Quant a les reunions amb excàrrecs de la Fiscalia General de l'Estat, les mateixes fonts jurídiques han indicat que Teijelo ha reconegut aquestes trobades i que hi va ser present Leire Díez, si bé no ha precisat els motius pels quals van tenir lloc ni qui les va concertar.