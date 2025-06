L'advocat Benet Salellas defensarà Cerdán en el cas Koldo

Va ser parlamentari de la CUP i lletrat defensor en causes com el procés i Tsunami Democràtic

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

L'advocat Benet Salellas, exdiputat de la CUP i defensor d'alguns encausats en els casos de l'independentisme, assumirà la defensa de l'exdirigent socialista Santos Cerdán, que encara no té la condició d'investigat però qui un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) assenyala com un dels principals implicats en la trama de presumptes comissions d'obres públiques del cas Koldo.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que Cerdán ha confiat en Salellas per a la seva defensa, un cop l'exsecretari d'Organització del PSOE ja està personat en la causa i ha renunciat a la seva condició de diputat i, per tant, a l'aforament que li hauria permès endarrerir els terminis d'una investigació en contra seu.

L'advocat català (Girona, 1977) exerceix com a lletrat des del 2003 i ha intervingut en processos com a defensor o acusador no només en tribunals ordinaris, sinó també a l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, on ha participat en causes de rellevància mediàtica vinculades, sobretot, a l'independentisme.

Durant el judici que es va celebrar al Suprem del procés, Salellas va ser un dels advocats que va representar l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i va mantenir algun enfrontament amb el tribunal al llarg de les sessions.

Mentre que a l'Audiència Nacional, on s'ha especialitzat en la defensa d'acusats per gihadisme, Salellas va portar la defensa de diversos investigats en la causa de Tsunami Democràtic, als quals s'atribuïa presumpte terrorisme per les protestes després de la sentència del procés.

Salellas, que va ser diputat de la CUP al Parlament entre 2015 i 2017, també ha participat en l'àmbit de la jurisdicció contenciós-administrativa "litigant contra l'administració pública pel respecte als drets fonamentals i pel reconeixement al dret de ser reparat en les situacions en què aquests drets han estat vulnerats", segons indica el web del seu despatx.