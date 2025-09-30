L'advocat de Bartomeu reconeix "encerts i errors" en la seva gestió però nega el benefici personal

Fiscalia assenyala l'expresident de Barça per presumpta administració deslleial
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'advocat de l'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el lletrat José María Fuster-Fabra, ha manifestat que "va poder haver-hi encerts i va poder haver-hi errors" en la seva gestió al capdavant del club blaugrana però sosté que no hi ha ni el més mínim indici que hagi obtingut cap benefici patrimonial personal.
"En aquesta gestió va poder haver-hi encerts i va poder haver-hi errors, però resulta certament singular i probablement sense precedents el fet que el Sr. D. Josep Mª Bartomeu s'enfronta a quatre procediments derivats de la seva gestió, sense que en cap d'ells se li acusi, ni hi hagi el més mínim indici d'haver obtingut benefici patrimonial personal algun", sosté en un comunicat remès als mitjans aquest dimarts.
Fuster-Fabra explica que després de la denúncia interposada al gener de 2022 per l'actual president del Barça, Joan Laporta, després de la realització d'un 'forensic' del que Bartomeu va tenir coneixement per la premsa, va presentar un escrit "immediatament" davant la Fiscalia per traslladar-li la seva predisposició per aclarir qualsevol qüestió.
Al desembre del 2023, assegura que el seu defensat va tenir coneixement "també pels mitjans" que s'havien obert diligències en un jutjat d'instrucció de Barcelona per aquests fets i que el mateix dia es va oferir per prestar declaració.
"Ha estat i és la seva voluntat aclarir davant la Justícia el seu treball en relació amb la gestió realitzada com a President del FCB", sosté Fuster-Fabra, que recorda que Bartomeu va ser absolt en el cas 'Neymar 2', que va quedar en llibertat després de la seva detenció pel 'Barça Gate', en el que va demanar declarar voluntàriament, i que en el 'cas Negreira' va prestar declaració quan va ser citat.
INVESTIGAT PEL PAGAMENT DE COMISSIONS
El Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona ha citat a Bartomeu i a diversos dels seus directius a declarar en qualitat d'investigats el proper 24 d'octubre pel presumpte pagament de comissions en fitxatges de jugadors.
La Fiscalia ho assenyala, junt amb els principals directius del club durant el seu mandat, per un delicte continuat d'administració deslleial per tres operacions financeres del club.
El Ministeri Públic atribueix el mateix delicte que a Bartomeu a l'exdirector general del Barça, Òscar Grau, i a l'exdirector dels serveis jurídics del club blaugrana, Roman Gómez Ponti.
Com a autors d'un delicte d'administració deslleial, assenyala també a l'exdirector general del club, Ignacio Mestre; a l'exvicepresident esportiu, Jordi Mestre, i a l'advocat José Ángel González Franco, entre altres.
En total, l'acció de la Fiscalia es dirigeix contra 11 persones, entre les quals figuren exdirectius i intermediaris en aquestes operacions.
DENÚNCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
La investigació parteix d'un informe 'forensic' presentat davant la Fiscalia Provincial de Barcelona per la junta directiva que encapçala Laporta que suggeria irregularitats en el fitxatge de jugadors.
Per aquest motiu, es va ordenar a la Unitat Central de Blanqueig i Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Mossos d'Esquadra que indagués sobre la gestió dels fons del club durant el mandat de Bartomeu.
D'aquesta investigació, la Fiscalia sosté que "han resultat acreditats fets que s'estimen indiciariamente constitutius d'un delicte continuat d'administració deslleial".
Es basa que fins a desembre de 2017, si l'import dels contractes signats pel club excedia els 200.000 euros havia de ser la Junta Directiva qui els aprovés i, a partir d'aquesta data, es va crear el Comitè d'Adjudicacions i Aprovacions.
Aquest òrgan era l'encarregat d'aprovar les operacions mercantils per imports compresos entre els 200.000 euros i un milió d'euros, de manera que els que excedissin aquesta quantitat, haurien de ser aprovats igualment per la Junta Directiva.
LES OPERACIONS
La Fiscalia assenyala que el que va anar president de l'entitat esportiva entre el 23 de gener de 2014 i el 28 d'octubre de 2020, Josep María Bartomeu, "en l'exercici del seu càrrec", i de connivència amb terceres persones, va participar en diversos fets que considera que podrien haver perjudicat al club.
En concret, fa referència al fitxatge de Malcom, un davanter procedent del Club FC Girondins Bourdeaux, en el qual assegura que es van abonar comissions per valor de 10 milions d'euros "a intermediaris amb els quals el Club no hi havia contractat determinades quantitats derivades de labors d'intermediació per a la contractació del jugador".
També qüestiona el pagament d'honoraris a advocats per aconseguir una conformitat entre el FC Barcelona i el Ministeri Fiscal i l'Advocacia de l'Estat en el 'cas Neymar I'.
Refereix que Bartomeu, "ometent els deures de diligència i lleialtat en la gestió d'un patrimoni que li era aliè, usurpant a més una capacitat de decisió que corresponia a la Junta Directiva", junt amb Òscar Grau i Ignacio Mestre, van acordar el pagament de 950.000 euros i l'emissió d'una factura final de 769.111,94 euros a favor de l'advocat José Ángel González Franco sense haver informat ni haver sotmès a votació dit acord a la Junta Directiva.
A més, posa en dubte la participació de González Franco en el procés judicial, doncs el Ministeri Públic sosté que aquests pagaments es van realitzar "sense que aquest lletrat hagués intervingut en la conformitat".
Finalment, la Fiscalia també qüestiona el pagament d'1,5 milions d'euros destinats a la creació de l'Espai Barça.