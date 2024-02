L'advocada de la víctima d'Alves assegura que "ha estat molt valenta per arribar fins aquí"

Manifesta que no van pactar amb la defensa perquè no estaven d'acord amb la pena



BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'advocada de la víctima de l'agressió sexual presumptament per part del futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona, Esther García, ha assegurat que la denunciant "ha estat molt valenta per arribar fins aquí".

Així ho ha dit en unes declaracions als mitjans després de la primera sessió del judici, que ha començat aquest dilluns i que s'allargarà fins dimecres a l'Audiència de Barcelona.

En ser preguntada per com està la jove, ha manifestat que no ha pogut parlar amb ella després de la vista oral, però que "continua de baixa i en tractament".

També ha expressat que no farà declaracions sobre la declaració de la jove, que s'ha celebrat aquest dilluns a porta tancada, i ha dit que no han pactat amb la defensa del futbolista perquè no estaven d'acord "amb la pena que es proposava".

PRÒXIMA SESSIÓ DEL JUDICI

En la sessió de dimarts està previst que declarin treballadors de la discoteca Sutton --on va passar l'agressió-- i l'amic del futbolista que va sortir de festa amb ell aquella nit, a més de la dona d'Alves, Joana Sanz, i agents dels Mossos d'Esquadra que van investigar el cas.

Alves està en presó provisional per aquesta causa des del 20 de gener del 2023, i s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per part de l'acusació particular i de 9 anys per part de la Fiscalia.