L'advocada de la denunciant d'Alves diu que deixar-lo lliure "és una revictimització gravíssima"

Creu que no hauria passat amb un altre condemnat sense "una capacitat econòmica tan important"



BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

L'advocada Ester García, que representa a la jove que va denunciar Dani Alves en la causa en què va ser condemnat per agressió sexual, considera que deixar-lo en llibertat sota fiança "és una revictimització gravíssima" per a la noia.

"Crec que un sistema judicial com el que tenim, amb un cas anterior com 'La Manada', no s'hauria de permetre repetir", ha criticat en declaracions als periodistes aquest dimecres després de conèixer la decisió de l'Audiència de Barcelona de deixar Alves en llibertat provisional si consigna una fiança d'un milió d'euros.

García ha afirmat que no troba una explicació legal per justificar la decisió del tribunal, i sobre la reacció de la denunciant a la notícia ha dit: "Per a ella ha estat una galleda d'aigua freda i sobretot el no poder-li donar jo una explicació en termes legals, perquè soc advocada i no en trobava cap explicació, no trobo una explicació legal".

"Molt indignada, molt desesperada, molt frustrada, i aquesta sensació és la mateixa que tinc jo, perquè no li puc explicar, en criteris racionals ni en criteris legals", ha afegit sobre la reacció de la denunciant, que ha afirmat que sent que és un senyal d'impunitat.

Ha agraït la feina dels professionals d'atenció a la víctima, els quals van atendre a la jove a l'Hospital Clínic i als Mossos d'Esquadra que s'han encarregat el cas, i ha lamentat que la denunciant ara té la sensació que tot l'esforç "no serveix per a res".

"NO TÉ CONSEQÜÈNCIES PENALS"

García està convençuda que Alves dipositarà el milió d'euros de la fiança per poder sortir de presó, i en aquest sentit ha recordat que la sentència que ho va condemnar recull que la seva casa d'Esplugues de Llobregat (Barelona) té un valor de cinc milions.

L'advocada creu que la decisió de deixar-lo en llibertat "llança el missatge que hi ha justícia per a persones riques i que, tot i havent-hi una sentència condemnatòria, si paguen una fiança, no té conseqüències penals".

"S'aparta del concepte de justícia material i es desvia més cap a un concepte en el qual es distingeix el que és justícia per a rics de justícia per a persones del carrer", i ha recordat que la sentència ja incloïa un atenuant perquè Alves havia dipositat 150.000 euros com a indemnització abans del judici.

Alves va ser condemnat a quatre anys i mig de presó fa un mes, porta 14 mesos en presó provisional i aquest dimecres s'ha acordat la seva llibertat sota fiança abans que es resolguin els recursos a la sentència, i García ha criticat que "molt probablement això no li hagués passat a cap persona condemnada amb les mateixes circumstàncies si no tingués una capacitat econòmica tan important".

L'advocada considera que hi ha risc que Alves fugi si surt de la presó, i ha criticat que la interlocutòria d'aquest dimecres no valori aquest risc: "Per descomptat, el risc de fugida existeix. Això ho sabem tots els que estem aquí".

RECURSOS PENDENTS

García presentarà un recurs a la decisió d'aquest dimecres, sobre el qual ha rebutjat comentar quins arguments inclourà, per intentar que es revoqui la llibertat sota fiança que ha acordat el tribunal.

Creu que aquest recurs es resoldrà "ràpid" perquè correspon a la mateixa sala de l'Audiència de Barcelona, mentre que el recurs contra la pròpia sentència --que també han recorregut Fiscalia i defensa-- ha de resoldre-ho el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i García estima que pot trigar mesos.

En aquest sentit, ha avisat que fins ara la causa ha tingut una tramitació preferent perquè Alves estava a la presó (com es fa amb totes les causes amb pres), però que una vegada surti de la presó la causa i la tramitació dels recursos deixarà de ser preferent.