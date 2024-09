L'advocada d'Eduard Pujol afirma que una de les denunciants per abús sexual es retracta

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

L'advocada del senador de Junts Eduard Pujol, Judit Gené, ha afirmat aquest dilluns que una de les dues dones que van denunciar el polític per presumpte abús sexual ha admès que no la va assetjar i ha demanat perdó mitjançant un escrit presentat al jutjat.

"La senyora Llorens reconeix tres vegades en la mateixa carta que mai la va assetjar sexualment i que mai la va assetjar de cap manera", ha sostingut Gené en una entrevista a Rac 1.

Gené ha explicat que, després d'aquest escrit, donen per tancat el procediment de la regidora Noemí Llorens, tot i que continua pendent de judici el d'Eva Ràfols; Pujol va presentar una querella per injúries i calúmnies contra les dues.

"El procediment s'acaba per això, s'acaba perquè aquesta persona demana perdó davant el jutjat i reconeix que allò pel qual en el seu moment es va calumniar o es va injuriar no va ser cert", ha afirmat Gené.

En l'escrit, Llorens assegura que va mantenir una relació afectiva amb Pujol, però que no la va assetjar i assenyala l'aleshores responsable de Feminismes del partit Aurora Madaula com la persona que la va convèncer per denunciar-lo, i admet haver-se sentit "manipulada", segons ha recollit 'El País' i ha confirmat Gené.

"En el seu moment això va tenir molta repercussió mediàtica i gràcies a l'actuació del partit, restituint-lo, el mal no va ser més gran, però esperem que sigui una restitució moral", ha afegit.