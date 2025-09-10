L'advocacia guardona Núria de Gispert amb el XIX Premi Juandó i Royo per la seva defensa del català

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta del Parlament (2010-2015) Núria de Gispert rebrà el pròxim 17 de setembre el XIX Premi Juandó i Royo del Consell de l'Advocacia Catalana per la seva tasca en el foment de la llengua i el dret civil català, ha informat el Consell en un comunicat aquest dimecres.
El Consell destaca que durant el seu càrrec com a consellera de Justícia, entre 1995 i 2001 i entre 2002 i 2003, va impulsar el dret civil català amb la creació de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya i la preparació del projecte del codi de família i el projecte de la llei d'unions estables de parella.
També va impulsar l'ús del català en l'administració de justícia implementant un pla pilot de normalització lingüística a les oficines judicials, que va permetre assolir el màxim històric d'un 21% en la redacció de les sentències en català.
