L'advocacia de Girona alerta de "dificultats" per exercir i demana millores en el sistema judicial

GIRONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG) ha celebrat aquest divendres l'acte central de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort --patró de l'advocacia--, en el qual representants del món jurídic i institucional han alertat de "dificultats" per exercir i han demanat millores estructurals en el sistema judicial.
L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i és una trobada anual que posar en valor el treball de l'advocacia i "el seu compromís amb el servei públic de la justícia", informa l'ICAG en un comunicat.
El degà de l'ICAG, Albert Sierra, s'ha mostrat crític amb la implantació dels mecanismes adequats de solució de controvèrsies (MASC) en el marc de la llei de la reforma de la justícia; i ha assenyalat la "necessitat d'avançar cap a una jubilació digna per als professionals" així com dignificar el torn d'ofici.
Ha insistit a reforçar els recursos dels tribunals d'instància --especialment els partits judicials de Blanes, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners--, així com en àmbits "especialment sensibles" com el penal i el social.
Sierra ha apuntat a la necessitat d'incorporar una nova plaça penal especialitzada en violència cap a la dona i un "tracte just cap a l'advocacia en el dia a dia dels jutjats"; i ha defensat poder disposar de més mitjans, més personal estable i infraestructures adequades.
A la cerimònia s'ha lliurat el Premi Narcís de Sant Dionís 2025 a l'advocat Carles Monguilod, en reconeixement a la seva trajectòria professional i "la seva contribució a l'advocacia", i també s'han imposat les togues als nous col·legiats.