L'Advanced Manufacturing acollirà 200 empreses líders d'innovació industrial a Barcelona

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El saló d'innovació tecnològica i industrial Advanced Manufacturing acollirà 200 empreses líders del sector, aquest 1 i 2 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, que creix fins als 14.000 metres quadrats.
Com a novetat, enguany inclourà l'estrena de Worksafe, el gran esdeveniment de la seguretat i salut laboral i la prevenció contra incendis, informa EasyFairs, organitzador de l'esdeveniment, aquest dimarts en un comunicat.
Després de 16 edicions a Madrid, Barcelona acollirà la segona edició d'aquest esdeveniment a la ciutat, que analitzarà els "grans reptes del sector dins el seu extens programa de conferències liderades pels experts i companyies referents".
Les empreses mostraran solucions que abasten tot l'espectre de la producció: des de materials i components fins a automatització, robòtica, fabricació connectada, tractament de superfícies, fabricació additiva i programari industrial.
Així mateix, a través dels Innovation Tours, els visitants tindran l'oportunitat de conèixer en un recorregut d'1 hora les millors innovacions de la fira en fabricació avançada, protecció i benestar, seguretat i protecció activa, i eficiència, qualitat i sostenibilitat.
El director general d'Easyfairs Iberia, Oscar Barranco, ha afirmat que Advanced Manufacturing Barcelona 2025 i WorkSafe són el lloc "on la innovació industrial i la seguretat i la salut laboral es converteixen en oportunitats reals de creixement".
L'anterior edició celebrada a Barcelona, Advanced Manufacturing Barcelona 2023, va reunir més de 3.000 professionals i 166 expositors.