L'Advanced Factories abordarà tecnologies 'greentech' per descarbonitzar la indústria

Se celebrarà a Barcelona a l'abril i simultàniament amb AMT - Advanced Machine Tools

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'esdeveniment d'automatització i robòtica industrial Advanced Factories 2025, que se celebrarà a Fira de Barcelona, se centrarà en les tecnologies 'greentech' per descarbonitzar la indústria, informen els organitzadors aquest dilluns en un comunicat.

Organitzat per Nebext, es continuarà fent a Barcelona, del 8 al 10 d'abril, simultàniament amb la fira bianual AMT - Advanced Machine Tools, dedicada a la màquina eina per a la indústria metal·lomecànica.

La IX edició d'Advanced Factories preveu rebre més de 30.000 professionals interessats a millorar la seva productivitat amb fàbriques automatitzades i sostenibles.

Més de 570 expositors mostraran novetats en robòtica, automatització, IA, visió artificial, 3D printing, bessons digitals, IoT, big data, cloud industrial, blockchain i solucions per a la integració de sistemes de producció, ciberseguretat, manteniment predictiu, control de qualitat i eficiència energètica.

INDUSTRY 4.0 CONGRESS

Per això, l'Industry 4.0 Congress abordarà la tecnologia com una aliada de l'eficiència energètica, com redefinir els processos de producció i avançar a una indústria més sostenible i descarbonitzada.

Tindrà 5 auditoris simultanis, on més de 420 experts analitzaran les últimes tendències industrials, com processos de fabricació intel·ligent impulsats per l'automatització, la robòtica i la IA, la connectivitat, la realitat virtual, la visió artificial o els bessons digitals.

També hi haurà 10 fòrums verticals sobre indústries (com automoció, aeronàutica i naval, ferroviària, electrònica, health i pharma, metall, tèxtil, alimentació i begudes, i mobilitat i logística); un fòrum d'energia i tecnologies 'greentech', i fòrums específics (com CIO's Summit, Fòrum de Ciberseguretat Industrial, Forum IA, 3D Printing Forum o el Congrés Nacional de Gestors de Polígons Industrials).

AMT - ADVANCED MACHINE TOOLS

La fira del sector del metall AMT - Advanced Machine Tools reflectirà les novetats en màquina eina per a la renovació dels equips.

La simultaneïtat de tots dos esdeveniments busca sinergies, ja que els professionals que van a Advanced Factories també poden trobar maquinària de nova generació per millorar l'eficiència, reduir el desaprofitament i millorar la productivitat, destaquen els organitzadors.