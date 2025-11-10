L'ADN descarta una investigada pel cas Jubany en no haver-hi compatibilitat amb la víctima

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
L'informe de la Unitat Central d'Anàlisis Científiques de la Policia Nacional ha conclòs que l'ADN d'una de les principals investigades pel cas Helena Jubany no és compatible amb el de la víctima, assassinada a Sabadell (Barcelona) el 2001, després que la jutgessa que investiga el cas ordenés reobrir la causa al setembre.
Així ho confirmen fonts de la família de Jubany a través d'un comunicat, que consideren que "calia fer aquesta prova d'ADN per resoldre dubtes", per la qual cosa agraeixen que s'hi hagin dedicat els mitjans necessaris, a més de la professionalitat de la inspectora i la biòloga que han fet les anàlisis.
Al setembre la jutgessa va sol·licitar una mostra genètica per comprovar si corresponia amb el perfil genètic trobat al jersei de la noia assassinada el dia del crim, després que "els avenços científics" hagin permès descobrir dos perfils genètics femenins de les mostres conservades de la peça de roba de Jubany.
Després de descartar-se aquesta compatibilitat, ara els familiars de Jubany fixen l'atenció en la declaració del principal investigat --prevista per al 28 de novembre-- amb la qual esperen que, si no hi ha més novetats, conclogui la fase d'instrucció i arribi la fase del judici oral en la qual els dos encausats podran explicar la seva versió.
La causa contra el principal investigat es va reobrir el 2023 després de trobar-se al jersei de Jubany una barreja de diversos perfils genètics i, al setembre, un informe biològic va concloure que hi havia un haplotip de cromosoma Y "que coincideix" amb el seu.