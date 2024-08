L'admissió de la querella de Begoña Gómez podria obligar al jutge Pentinat a deixar el cas

La llei preveu que l'instructor faci un pas al costat per iniciativa pròpia o per recusació en cas de ser acusat per una de les parts



MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El jutge Juan Carlos Peinado podria quedar apartat de la causa en la qual investiga a Begoña Gómez si el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) admet a tràmit la querella presentada per l'esposa del president del Govern per presumptes delictes de prevaricació i revelació de secrets. La decisió, en tot cas, no s'espera fins al setembre.

Diferents juristes consultats per Europa Press assenyalen que el magistrat hauria d'apartar-se motu proprio o, si no ho fa, els investigats en la causa haurien de presentar una recusació perquè deixés d'investigar i que anés un altre jutge el que es fes càrrec d'aquest cas.

Així ho detalla la Llei Orgànica del Poder Judicial a l'article 219, que es refereix a les causes d'abstenció i, si escau, de recusació. El punt quart especifica que és motiu de la mateixa "estar o haver estat denunciat o acusat per alguna de les parts com a responsable d'algun delicte o falta, sempre que la denúncia o acusació haguessin donat lloc a la incoació de procediment penal i aquest no hagués acabat per sentència absolutòria o interlocutòria de sobreseïment".

En el seu escrit, la defensa de Gómez assegura que al llarg del procés el jutge Peinado ha adoptat decisions judicials "arbitràries i manifestament injustes" mitjançant l'emissió de resolucions judicials o adopció de decisions comunicades de forma verbal. Aquesta conducta, segons el parer de la representació, "podria suposar la comissió d'un delicte continuat de prevaricació per part del magistrat Peinado".

LA QUERELLA DE SÁNCHEZ NO ÉS SUFICIENT

Aquesta querella, a la qual ha tingut accés Europa Press, se suma a la presentada fa tres dies a l'Advocacia de l'Estat en nom del president del Govern contra el mateix jutge per un presumpte delicte de prevaricació. No obstant això, l'admissió a tràmit d'aquesta última querella no obligaria el jutge Pentinat a apartar-se, ja que Sánchez no és part en el procediment.

La decisió sobre l'admissió a tràmit de la querella de Gómez no arribarà, previsiblement, fins a setembre. Fonts jurídiques expliquen a aquesta agència de notícies que serà el dilluns quan el TSJM decideixi si uneix el primer escrit amb l'interposat per Sánchez, un tràmit previ a la petició d'informe a Fiscalia.

Una vegada el Ministeri Fiscal expressi la seva postura sobre l'admissió o no de la querella -una opinió que no és vinculant, el tribunal prendrà la seva decisió. El mes d'agost és inhàbil i l'assumpte té la suficient rellevància perquè aquest assumpte sigui abordat al setembre i no ara, ja que l'encarregat de decidir seria la sala de vacances.