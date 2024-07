L'acusat de violar a una menor a Igualada (Barcelona) coneixerà el dilluns la sentència

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'acusat de violar i intentar assassinar a una menor d'edat a Igualada (Barcelona) durant la matinada de l'1 de novembre de 2021 serà excarcerat i traslladat a l'Audiència Provincial de Barcelona el dilluns, 8 de juliol, per conèixer la sentència, segons ha pogut saber Europa Press de fonts judicials.

En una providència, la secció 10 de l'Audiència Provincial de Barcelona demana al centre penitenciari en el qual l'acusat roman a la presó preventiva des de la seva detenció a l'abril de 2022 que procedeixi a la seva excarceració amb la finalitat de procedir a la notificació de la sentència.

La sala ha convocat també a la Fiscalia, a les acusacions particulars i a la defensa del processament, que s'enfronta a una petició de 45 anys de presó pels presumptes delictes d'intent d'assassinat i agressió sexual.

L'acusat va negar els fets en el judici i va assegurar que no es reconeixia en les imatges de les càmeres de seguretat, i va explicar que va estar de festa amb uns amics, fins que va discutir amb un d'ells i es va anar a beure i es va dormir en un banc.

Per la seva banda, la víctima no va haver de declarar en el judici i en el seu lloc el tribunal va escoltar l'enregistrament de la declaració que va fer en la fase d'instrucció, que es va reproduir a porta tancada per preservar la seva intimitat.