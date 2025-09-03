L'acusat de proferir crits racistes a Iñaki Williams accepta un any de presó

Va simular gestos i sons de primats durant un partit entre l'Espanyol i l'Athletic
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
L'acusat de proferir crits de caràcter racista al jugador de l'Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, durant un partit entre el R.C.D. Espanyol i l'equip basc el 2020 ha acceptat un any de presó i una multa de 1.080 euros per un delicte contra l'exercici dels Drets Fonamentals i Llibertats Públiques.
En la sentència de conformitat, que s'ha dictat 'in voce' aquest dimecres en l'Audiència Provincial de Barcelona, també se li imposa la prohibició de treballar en l'àmbit esportiu durant 4 anys i d'accedir a un estadi de futbol de qualsevol categoria durant 2 anys.
L'acusat, que ha reconegut els fets i s'ha mostrat conforme amb la pena sol·licitada, ha declarat per videoconferència en trobar-se indisposat i la seva advocada ha demanat la suspensió de la pena de presó imposada al no tenir antecedents penals.
Els fets pels quals ha estat condemnat es remunten al 25 de gener de 2020 en el marc d'un partit de primera divisió de 'La Lliga' que va tenir lloc en el RCDE Stadium, a Cornellà (Barcelona) en el qual s'enfrontaven el R.C.D. Espanyol i l'Athletic Club de Bilbao, en el qual juga Williams.
En el moment en el qual Williams va ser substituït del terreny de joc va rebre esbroncs en forma de càntics per part d'un grup d'espectadors, entre els quals es trobava ara condemnat.
MENYSPREU Al SEU COLOR DE PELL
El grup d'espectadors va simular gestos i sons de primats, un fet que la Fiscalia diu que és "públic i notori" que s'ha repetit per part de grups d'afeccionats de diferents països per ofendre públicament a futbolistes de color de pell negra.
Ho van fer, segons el ministeri públic, "obrant amb evident menyspreu al color negre de la pell del jugador", proferint crits racistes i escenificant gestos de menyspreu cap a la seva persona, uns fets que li van generar sentiments de frustració, vergonya i humiliació a Williams.
L'IMPACTE
En el moment d'aquests fets, al camp hi havia més de 27.000 assistents i l'audiència televisiva s'estima en un mínim de 209.512 teleespectadors, a més d'una xifra "indeterminada però massiva" d'oïdores que van poder escoltar-ho en diverses ràdios que van retransmetre la trobada esportiva i va tenir un gran impacte en xarxes socials.
La Fiscalia demanava inicialment una pena de presó de 2 anys, 5 més de prohibició per acudir a estadis de futbol, així com una multa de 5.400 euros per un delicte contra l'exercici dels Drets Fonamentals i Llibertats Públiques en la seva modalitat de lesió contra la dignitat de les persones per motius racistes i en concurs de normes amb un delicte contra la integritat moral.
Per la seva banda, 'La Lliga', que va ser qui va denunciar aquests fets davant de la secció de delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, demanava inicialment la mateixa pena que el Ministeri Públic.