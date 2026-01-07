L'acusat de matar la seva parella a Barcelona el juliol del 2023 accepta 25 anys de presó

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
L'acusat de matar la seva parella sentimental el 30 de juliol del 2023 a Barcelona ha acceptat la pena màxima que se sol·licitava per a ell, de 25 anys de presó, segons han informat fonts de la Fiscalia Provincial de Barcelona a Europa Press aquest dimecres.
L'home, que ha estat condemnat com a autor d'un assassinat en context de violència de gènere amb traïdoria i acarnissament, amb els agreujants de gènere i de parentiu i l'atenuant de confessió, havia mantingut una relació sentimental amb la víctima des del 2015 "marcada per la gelosia i el comportament possessiu i controlador", segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia.
Aquest comportament va motivar que la dona posés fi a la relació l'agost del 2018, tornant-la a reprendre el febrer del 2019.
El dia dels fets, amb la intenció d'acabar amb la vida de la víctima "i mogut per la seva actitud masclista i de dominació sobre el gènere femení del qual era la seva parella sentimental, li va clavar fins a en 9 ocasions un ganivet de cuina", provocant-li la mort.
La dona no va tenir cap possibilitat de defensa eficaç, en ser al seu domicili, estesa al llit, completament nua, indefensa i sorpresa per l'agressió, a més d'estar afectada pel consum d'alcohol, que afectava la seva capacitat de resposta i de reacció, segons el ministeri públic.