L'acusat a França de drogar a la seva dona perquè fos violada: "Soc un violador, com tots en aquesta sala"

Dominique Pelicot, l'home sobrenomenat com el 'Monstre d'Avinyó' i acusat d'haver drogat a la seva dona durant almenys una dècada perquè desenes d'individus la violessin en el seu propi habitatge, ha admès aquest dimarts els fets i ha dit ser "un violador, com tots els presents a la sala", els qui també estan sent jutjats pel mateix cas.

Després d'absentar-se en repetides ocasions del judici en contra seva per motius de salut, el principal acusat, de 71 anys, ha declarat per fi durant la jornada d'avui davant del tribunal de Vaucluse, en el sud-est de França. La seva advocada, Béatrice Zavarro, ha assenyalat que el seu client fa més d'una setmana que sofreix problemes urinaris, una afecció que li ha impedit declarar prèviament.

A pesar que el jutge Roger Arata ha confirmat que Pelicot ha estat sofrint d'una pedra en el ronyó i una infecció d'orina, el judici s'ha reprès després que els metges hagin considerat que és "apte per acudir al tribunal".

Així, Pelicot ha mostrat penediment i ha dit "no culpar" a la seva dona per "absolutament gens". "Era molt feliç amb ella, era tot el contrari a la meva mare", ha dit, plorant. "Mai he tocat als meus fills ni als meus nets. Soc un violador, com tots els altres en aquesta sala. Ho sabien tot, no poden dir el contrari. Ella no es mereixia això, ho admeto", ha asseverat, segons declaracions recollides per la cadena de televisió francesa BFM TV.

El dilluns, quan Pelicot es va negar a abandonar la seva cel·la, el jutge va ordenar a dos metges que certifiquessin el seu estat de salut. Posteriorment, la seva advocada va afirmar que podria acudir aquest dimarts al jutjat sempre que "les vistes no siguin massa llargues" i hi hagi "descansos" estipulats.

Així, ha demanat perdó, malgrat "saber que és imperdonable". "Soc culpable del que vaig fer. (...) Em penedeixo i demano perdó", ha asseverat, mentre que Gisèle ha expressat que és "molt difícil" escoltar les seves declaracions. "He viscut 50 anys amb un home que no vaig imaginar en cap moment que podria fer alguna cosa així. Confiava en ell completament", ha lamentat.

En ser preguntat pels vídeos que va gravar mentre la seva dona era violada pels homes que convidava a casa, Pelicot ha assenyalat que encara que "sentia plaer, en part", es tracta també d'"una perversió" que serveix ara no obstant per "identificar a tots aquells que van participar-hi" i que ara l'acusen de "manipulació".