L'acusat d'assaltar vuit dones a Sant Cugat (Barcelona) s'enfronta a gairebé 37 anys de presó

El sospitós sorprenia les víctimes i els feia tocaments

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'acusat d'assaltar vuit dones a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) per agredir-les sexualment entre gener del 2020 i abril del 2021 s'enfronta a una pena de 36 anys i onze mesos de presó en el judici que comença aquest dilluns a la Secció 6 de l'Audiència Provincial de Barcelona, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia consultat per Europa Press.

Segons el relat del ministeri públic, el primer dels fets va tenir lloc el 23 de gener del 2020, quan l'acusat es va cobrir amb una bufanda, va assaltar una dona i li va donar un cop de mà al gluti; el segon episodi, similar a l'anterior, va passar el 9 d'octubre d'aquest mateix any, quan l'acusat, cobert amb un passamuntanyes, va sorprendre una dona i li va agafar amb força el gluti; cap d'elles reclama per aquests fets.

El tercer es va produir el 4 de novembre del 2020, quan el processat, amb la cara coberta, es va abalançar sobre una jove i la va agafar fortament per la cintura mentre amb l'altra mà li tocava els pits i els genitals, fets pels quals la víctima reclama.

El quart va ser el 15 de desembre del 2020, quan el processat, amb la cara tapada per un buff, es va abalançar sobre una noia, la va tirar a terra i li va tocar els pits i les cames; el cinquè es va produir el 25 de gener del 2021, quan es va llançar sobre una altra jove amb la intenció de tombar-la, subjectant-li les mans i una cama, però no ho va aconseguir; la dona el va tornar a veure a la zona un mes després.

El sisè fet es va registrar el 3 de febrer del 2021, quan el processat, que duia el rostre cobert, va agafar fortament per darrere una dona i li va tocar la zona íntima per sobre de la roba i després per dins, agredint-la sexualment; el setè es va registrar el 21 d'abril del 2021, quan el processat, que portava un passamuntanyes, li va estrènyer fortament el gluti.

El vuitè va passar el 30 d'abril del 2021, quan l'acusat, que portava un tapaboques, va assaltar una dona, la va empènyer contra una tanca per immobilitzar-la, li va tocar la zona genital, el gluti i els pits, però els crits de la víctima van alertar un agent dels Mossos d'Esquadra que estava fent un dispositiu de vigilància als voltants i van procedir a la detenció del sospitós.

Tots els fets es van produir a Sant Cugat del Vallès i, en diversos casos, el presumpte autor va actuar quan les víctimes es dirigien a l'estació de ferrocarrils o quan caminaven amb auriculars per zones poc il·luminades, arboladas o boscoses i, segons confirma la Fiscalia, cap d'elles va patir lesions físiques, però sí psicològiques.

SENSE ANTECEDENTS

El processat, que no té antecedents penals, treballava en una empresa de Viladecans (Barcelona) i va estar a la presó provisional per aquests fets entre el 23 de juny del 2021 i el 15 de febrer del 2022.

La Fiscalia li atribueix un delicte d'agressió sexual amb penetració, sis sense penetració i un altre sense penetració en grau de temptativa, pels quals demana un total de 36 anys i onze mesos de presó.

També sol·licita quinze anys de llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de les víctimes durant el mateix període de temps un cop complerta la pena privativa de llibertat, així com que indemnitzi les que ho han sol·licitat, que en són tres, amb 2.000 euros a cadascuna.