L'acusada de matar el seu xicot a Sant Adrià (Barcelona) amb 118 ganivetades accepta 20 anys de presó

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La dona acusada de matar amb 118 ganivetades el seu xicot a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el 16 de novembre del 2023 ha acceptat 20 anys i un dia de presó, segons han informat fonts de la Fiscalia Provincial de Barcelona a Europa Press aquest dimecres.
La dona, que ha estat condemnada per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, concorrent l'agreujant de parentiu i l'atenuant analògic de confessió, també haurà de complir la mesura de llibertat vigilada durant 5 anys.
Segons l'escrit d'acusació del ministeri públic, que inicialment demanava per a ella 25 anys de presó, els fets es van produir cap a les 13.30 hores quan tots dos eren al menjador del domicili que compartien.
La Fiscalia sosté que l'acusada, fent-li creure que es tractava d'un joc sexual, "li va lligar les mans per darrere el cos, deixant-lo així completament immobilitzat" per posteriorment clavar-li 118 ganivetades mentre continuava amb vida, la qual cosa va incrementar el seu patiment de manera gratuïta i innecessària per causar-li la mort.
Ho va fer quan la víctima estava confiada a casa seva, creient que estava iniciant un joc sexual amb la seva parella i "sense poder exercir cap mena de defensa eficaç davant l'atac".