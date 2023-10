L'acusada i absolta d'induir el parricidi de Vilanova (Barcelona) es querella per injúries

Ha presentat una querella contra l'autor confés del crim, que manté que ella el va induir a cometre'l



La jove que va ser acusada i absolta de suposadament induir un amic a matar el seu pare a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 2019 s'ha querellat contra l'autor confés del crim per presumptes injúries i calúmnies en mantenir, un cop absolta, que ella el va induir a fer-ho.

La querella d'Alba A., a la qual ha tingut accés Europa Press, s'adreça contra Ismael M., la seva mare i la seva germana per les seves declaracions en diverses entrevistes als mitjans de comunicació en què presumptament van abocar les injúries.

En el judici, Ismael M. va confessar que havia matat el seu pare mentre dormia i que després va cremar el pis per esborrar les proves, però va quedar exempt de responsabilitat penal perquè el jurat va constatar que ho va fer durant un brot d'esquizofrènia.

Ismael M. i les acusacions consideren que va cometre el crim induït per Alba A., que suposadament el va manipular durant mesos fent-li creure que pertanyia a una unitat policial secreta i que havia de matar el seu pare per protegir el seu entorn, i per fer-ho suposadament va crear el personatge virtual de Julia, una parella fictícia per al noi.

No obstant això, el jurat que va jutjar el cas no es va creure aquesta versió, i la jove va resultar absolta en una sentència que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar fa dues setmanes amb el vot particular d'una jutgessa, que considera que s'hauria de repetir el judici perquè creu que el veredicte del jurat va ser "arbitrari", una sentència contra la qual les acusacions han recorregut de nou davant el Tribunal Suprem (TS).

En la querella, l'advocat d'Alba A., Eloi Castellarnau, afirma que Ismael M., la seva mare i la seva germana van continuar mantenint la versió de l'acusació un cop el jurat ja l'havia rebutjada, i cita la mare quan va afirmar que segons el seu parer les proves del judici assenyalaven Alba A.: "Induir el meu fill. Menjar-li el cap durant moltíssims mesos, fent-li creure tot el que es va creure al final".

"Una psicòpata. Un llop amb pell de xai. No només ha induït el meu fill, intentarà induir altres persones", va dir la mare en un altre fragment d'entrevista recollit en la querella.

"DENIGRADOR I VEXATORI"

L'escrit de la defensa d'Alba A. retreu que aquestes afirmacions "no només consisteixen en la imputació de delictes sabent que són falsos o un temerari menyspreu cap a la veritat, sinó que adquireixen a més un significat especialment denigrador i vexatori".

Afegeix que la jove "ha patit, no només l'enorme impacte emocional derivat del procediment judicial de les actuacions, sinó també el dany psicològic causat per l'esperpèntic circ mediàtic organitzat pels querellats, que ha esdevingut un veritable calvari".

Creu que Ismael M. i la seva família han seguit una "estratègia de persistent assetjament orquestrada" contra ella, en la qual també emmarca la publicació d'un llibre sobre el cas titulat 'Enemiga íntima. Una parella virtual, una estafa i un assassinat', tot i que la querella no s'adreça contra l'autora, Susana Peix.

Per aquestes mateixes declaracions, la defensa d'Alba A. va presentar una demanda de conciliació abans de la querella, i cap dels afectats va assistir a l'acte.