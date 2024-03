L'acusació d'Alves demana anul·lar la llibertat però creu que el tribunal "no canviarà d'opinió"

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

L'advocada Ester García, que exerceix l'acusació particular contra Dani Alves en representació de la denunciant de l'agressió sexual per la qual està condemnat, ha recorregut aquest dilluns contra la decisió de deixar-lo en llibertat provisional, un recurs que "encara no està resolt tot i que previsiblement la sala no canviarà d'opinió".

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press en referència a que el recurs l'estudiaran els mateixos magistrats de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona que dimecres passat van decidir deixar el futbolista en llibertat provisional sota fiança d'un milió d'euros.

Per García, aquesta no és una decisió ajustada a dret i ha emfatitzat que "en casos amb penes similars no s'ha acordat en cap cas la llibertat provisional" del condemnat en espera que la condemna sigui ferma.

Ha remarcat que la sentència que li imposa quatre anys i mig de presó no només l'ha recorregut la defensa (que persegueix l'absolució) sinó també la Fiscalia i l'acusació particular a qui ella representa, aquestes dues últimes per reclamar elevar la pena.

Sobre quant pot trigar a resoldre el recurs per anul·lar la llibertat provisional, com també ha demanat la Fiscalia, García ha recordat que "la tramitació d'aquesta causa ha estat preferent, com qualsevol altra causa quan l'investigat està privat de llibertat, i el fet que ja estigui en llibertat ja no dona aquest caràcter preferent".