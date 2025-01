L'activitat econòmica de l'eurozona torna a caure al desembre, encara que menys que el mes anterior

Espanya destaca entre les grans economies i aconsegueix màxims que no s'havien vist en 21 mesos

MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

L'activitat del sector privat de la zona euro es va contreure el mes de desembre per segona vegada consecutiva, segons la dada de l'índex PMI d'Hamburg Commercial Bank i S&P Global, encara que aquesta reculada ha estat "mínima" i més suau que al novembre.

En concret, el PMI compost de la zona euro s'ha situat en els 49,6 punts des dels 48,3 del mes anterior. En el cas del sector serveis, el repunt ha arribat fins als 51,6 sencers des dels 49,5 de novembre.

El document publicat ha assenyalat que l'economia de la zona euro va concloure el 2024 en un estat "fràgil" i que els nivells d'activitat es van reduir davant de les contínues caigudes de les noves comandes i de l'ocupació.

Les pressions inflacionistes també es van intensificar, mentre que les expectatives de creixement de les empreses per als pròxims dotze mesos es van mantenir "febles" malgrat haver millorat fins a la seva màxima de tres mesos.

De la mateixa manera que al novembre, Alemanya, França i Itàlia es van anotar reduccions de la seva activitat comercial en l'últim mes del 2024. França va ser el país amb el pitjor resultat (47,5), seguida d'Alemanya (48), mentre que Itàlia (49,7) només va registrar una disminució "marginal" de l'activitat total.

Després, Espanya i Irlanda sí que van veure millorar els seus nivells d'activitat i, en concret, el dinamisme del sector privat espanyol va igualar la marca del març del 2023.

"Les dades del PMI de desembre no revelen precisament una base fantàstica per a un auge del sector serveis el 2025, però, almenys, les noves comandes rebudes han deixat de caure i la disminució de les comandes pendents de realització s'ha atenuat", ha afirmat l'economista cap de l'Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

"Les empreses de serveis es poden considerar afortunades que, a diferència dels fabricants, no es veuen directament afectades per l'amenaça dels aranzels nord-americans. En general, haurien d'ajudar a garantir que la feblesa industrial no arrossegui completament tota l'economia el 2025", ha afegit.

D'altra banda, l'analista ha indicat que les dades confirmen que la inflació dins del sector serveis és "massa alta" per l'augment dels costos i el seu traspàs als preus de venda.

"Per a la política monetària, això significa que el banc central hauria de ser cautelós i fer només petites retallades dels tipus d'interès en el primer trimestre del 2025", ha afirmat De la Rubia.