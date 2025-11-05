L'activitat dels creuers al Port de Barcelona va generar 3,4 milions diaris el 2024

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'activitat dels creuers al Port de Barcelona el 2024, quan es van registrar 2,8 milions de creueristes, va generar un impacte econòmic anual de 1.236 milions d'euros, la qual cosa representa una facturació diària de 3,4 milions d'euros i de 436 euros per turista.
Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi 'Impacte econòmic de l'activitat creuerista a Barcelona (2024)', una iniciativa del Port de Barcelona i l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA), que ha presentat aquest dimecres en una roda de premsa el catedràtic Jordi Suriñach.
Per calcular-ne l'impacte econòmic, l'informe ha tingut en compte la despesa directa dels turistes, la tripulació i les navilieres, i també el que s'ha generat a partir de la demanda de béns i serveis de les empreses beneficiades per l'activitat dels creuers.
Així, dels 1.236 milions d'euros de facturació, uns 668,3 milions d'euros van ser de despeses directes, mentre que 567,5 milions d'euros s'atribueixen a l'impacte indirecte dels creuers.
En aquest sentit, la responsable de Creuers del Port de Barcelona, Mar Pérez, ha elogiat que aquest sector pot dinamitzar altres àmbits, com les revisions mèdiques per als tripulants i el subministrament d'aliments per part d'empreses catalanes.
D'altra banda, aquest sector d'activitat va contribuir en 707 milions d'euros al producte interior brut (PIB), la qual cosa per creuerista suposa 249 euros, i va donar feina a 9.511 persones en el conjunt de Catalunya.
EL 70% DE L'IMPACTE A BARCELONA
Centrant la mirada a la ciutat de Barcelona, que concentra el 70% de l'impacte total, l'activitat del Port de Barcelona va suposar una facturació de 855 milions d'euros, amb un impacte econòmic de 2,3 milions d'euros per dia.
Aquest sector va contribuir al PIB amb 498 milions i va generar 6.693 llocs de feina a Barcelona, la qual cosa representa que cada creuerista del Port de Barcelona va suposar una facturació de 302 euros i va aportar 176 euros al PIB.
28,5% DE TURISTES NORD-AMERICANS
Dels 2,8 milions de creueristes, 2,2 milions van visitar la ciutat (78%) i 600.000 no la van visitar (22%), i només un 21% van decidir passar la nit a Barcelona, amb una estada mitjana de 2,8 nits.
Aquestes xifres es tradueixen en 3,7 milions de moviments de passatgers, ja que cada turista pot fer més d'un desplaçament, i representen un creixement del 16,5% del 2019 al 2024.
Predominen creueristes de nacionalitat nord-americana (28,5%), que són els que més gasten, amb una mitjana de 307 euros per persona i nit, sumant allotjament, menjar, lleure, compres i transport intern.
TAXA TURÍSTICA
Quant a la recaptació per impostos, el Govern central va ingressar 154,2 milions d'euros de l'activitat creuerista, una xifra que es va situar en els 94,8 milions d'euros en el cas de la Generalitat i d'11,9 milions quant a l'Ajuntament de Barcelona, la qual cosa suma un total de 261 milions.
El director de la patronal CLIA, Alfredo Serrano, ha lamentat que l'augment de la taxa turística, actualment aturat al Parlament, generarà dificultats a les famílies amb rendes mitjanes, ja que arribaran a pagar fins a 15 euros per persona per dur a terme una activitat que, a parer seu, genera més externalitats positives que negatives.