L'activitat de Coca-Cola genera 1.003 milions de valor afegit a Catalunya

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Coca-Cola ha assegurat que la seva activitat a Catalunya genera un valor afegit de 1.003 milions d'euros, l'equivalent al 0,33% del producte interior brut (PIB) català, en un comunicat aquest dijous.
Del total, 104 milions corresponen al valor afegit directe generat per l'empresa, i 899 milions al que crea de manera indirecta a través de la seva cadena de valor.
El director de vendes de l'Àrea Est de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Josep Antoni Gómez, ha explicat que l'empresa pot "posar en marxa una cadena que no només deixa una petjada econòmica, sinó que també genera valor en la societat".
La marca ha assenyalat que genera una ocupació directa de 780 llocs de feina, i una d'indirecta de 15.600 professionals.
Ha recordat que compta amb la planta situada entre Martorelles i Montornès del Vallès (Barcelona), que té una producció diària de set milions d'ampolles i a la qual ha invertit 59 milions des del 2019.