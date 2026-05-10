L'activista Saif Abukeshek crida a continuar mobilitzant-se "fins que Palestina sigui lliure" després de ser alliberat

Saif Abukeshek - Lorena Sopêna - Europa Press
MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
L'activista espanyol Saif Abukeshek ha fet una crida a continuar les mobilitzacions "fins que Palestina sigui lliure" després de ser alliberat per Israel després de diversos dies de detenció per la seva participació en la Global Sumud Flotilla, que transportava ajuda humanitària amb destinació a Gaza.
"Hem de seguir mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure. Est és només un pas en el camí. Els nostres companys segueixen navegant", ha assenyalat Abukeshek en un vídeo difós per l'organització a la seva arribada a Atenes.
L'activista ha lamentat haver deixat enrere a "milers de presoners palestins", entre ells nens, dones i homes. "Estic segur que el tracte al que m'enfronto no es compara amb el patiment que ells estan patint", ha advertit.
Així mateix, ha subratllat que els testimonis sobre tortures i violacions diàries obliguen a mantenir la mobilització. "No podem oblidar als presoners palestins", ha recalcat.
Abukeshek també ha agraït el suport rebut durant la seva detenció, en particular a els qui es van mobilitzar pel seu alliberament, així com al seu equip legal, la seva família -especialment a la seva esposa i fills- i als seus companys en el moviment.
A primera hora d'aquest diumenge, el Govern d'Israel va confirmar la deportació dels dos activistes que participaven en la Global Sumud Flotilla amb destinació a Gaza, entre ells Abukeshek, d'origen palestí i amb nacionalitat suec-espanyola.
"Després de la finalització de la seva investigació, els dos provocadors professionals, Saif Abukeshek i Thiago Ávila, de la denominada flotilla de provocació, han estat deportats avui d'Israel", ha indicat el Ministeri d'Exteriors en un breu missatge en xarxes socials, en el qual ha reiterat que "Israel no permetrà cap violació del bloqueig naval legal sobre Gaza".