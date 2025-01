L'activista Montserrat Duran es postula a presidir el CdRep per donar "fil de continuïtat" a l'1-O

'REvolucionemNos' és una de les quatre candidatures que es disputen la presidència de l'entitat

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

L'activista independentista Montserrat Duran ha presentat aquest dilluns la seva candidatura a presidir el Consell de la República (CdRep), amb l'objectiu de mantenir el "fil de continuïtat" de l'organització, creada després de l'1-O, segons defensen els promotors de la llista que porta el nom de 'REvolucionemNos'.

En la presentació de la candidatura, al Centre Cívic Cotxeres de Sants de Barcelona, Duran ha proposat enfortir els consells locals de l'entitat per mantenir una xarxa de persones que treballin per "estar preparats" per aconseguir la independència de Catalunya.

Duran ha reivindicat cosir una "via catalana" cap a la independència que, al seu judici, passa per fer un camí propi treballant de manera estructurada, en les seves paraules, i comptant amb els millors professionals en cada àmbit.

SIS PROPOSTES DE LA CANDIDATURA

La candidata ha anunciat que, si la seva llista aconsegueix dirigir l'entitat, impulsaran abans d'abril d'aquest any, entre altres mesures, un observatori per auditar les estructures socials, polítiques i econòmiques sorgides després de l'inici del "règim del 78", i que presentaran una proposta de pressupostos d'una hipotètica república catalana.

També ha proposat auditar abans de maig d'aquest any la gestió econòmica i organitzativa que ha tingut el CdRep fins ara, identificar la identitat digital de l'entitat com a "cens oficial de la república catalana", i elaborar una proposta de constitució d'un eventual Estat català.

Així mateix, la candidatura vol recollir signatures per llançar una iniciativa legislativa popular europea per al "reconeixement dels drets dels catalans" per part de les institucions europees, i desplegar campanyes que demanin incorporar al CdRep en organitzacions internacionals.

La llista 'REvolucionemNos' és una de les quatre que es disputa la presidència del CdRep, junt amb la impulsada per l'exconseller del Govern i eurodiputat electe de Junts Toni Comín, i altres dues encapçalades per Jordi Domingo i Jordi Castellà, respectivament.

La campanya electoral interna de CdRep començarà aquest dimecres, 29 de gener, i durarà fins al 7 de febrer, per passar a les jornades de votacions que estaran obertes del 8 al 12 de febrer; els resultats del procés es faran públics l'endemà, el 13 de febrer.