L'activista Mckibben valora la gran capacitat de la Xina d'abaratir costos en la lluita climàtica

PAUL RICHARDSON-CAPITÁN SWING - Arxiu
Veu un vincle entre les formes d'energia tradicionals i la ideologia d'extrema dreta
BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'activista i ambientalista nord-americà Bill McKibben valora positivament la capacitat de la Xina de proveir el món de tecnologia d'energia neta a baix cost: "És el proveïdor més gran d'armament per a la guerra més important de la història de la humanitat: la lluita contra l'escalfament global", afirma en una entrevista amb Europa Press.
McKibben publica 'Here comes the sun'. La última oportunidad para el clima y un cambio para la civilización' (Capitán Swing), on afirma que la Xina va camí de convertir-se en el primer electro-estat de la terra i encara que considera que no és un model que es pugui imitar amb exactitud, ja que "la seva economia de comandament i control és única i, alhora, totalitària", afirma que la seva capacitat per abaratir costos és enorme.
En el seu llibre, l'activista adverteix que, si no s'accelera en el terreny de l'energia verda, "el món estarà devastat en 40 anys" i critica la burocràcia que frena aquest desenvolupament, però llança també un missatge d'esperança en explicar que països com Aràbia Saudita, Emirats Àrabs i Catar, històriques potències en combustibles fòssils, estan construint extensos camps de panells solars.
Respecte al calendari de tancament de les nuclears a Espanya, l'expert afirma: "Si es disposa de centrals que poden mantenir-se operatives a un cost raonable, jo ho faria; això proporciona marge de maniobra mentre es desenvolupen energies renovables més barates. No obstant això, a llarg termini, aquesta és una forma d'energia molt costosa".
També ha valorat la incidència de l'auge de la ultradreta en l'impuls de les renovables i, sobre aquest tema, ha posat com a referència a Estats Units, on "sovint existeix un vincle estret, nostàlgic i corrupte, entre les formes d'energia tradicionals i la ideologia d'extrema dreta".
"L'extrema dreta tendeix a mirar cap al passat i sol preferir les grans institucions centralitzades que pot controlar; desconfia de les fonts d'energia accessibles per a qualsevol comunitat, en qualsevol lloc", ha subratllat.
"ECOLOGISTES DEL PAISATGE"
L'ambientalista al·ludeix a la resistència de determinats moviments ecologistes a desenvolupar infraestructures d'energia renovable: "A Estats Units existeixen els que de vegades anomeno 'ecologistes del paisatge': persones que s'oposen, per exemple, als parcs solars o eòlics simplement perquè no volen veure'ls. Estem fent tot el possible per canviar això".
En aquest sentit, McKibben va participar fa cinc anys en la fundació de Third Act, que compta amb grans equips de "defensors de l'energia solar" que acudeixen a reunions locals a Estats Units per exposar arguments convincents, tant mediambientals com econòmics, a favor de l'energia neta.