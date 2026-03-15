L'activista Francisco Vera veu a Europa cada vegada més com "una colònia sota el jou d'EUA"

El fundador de 'Guardians per la vida' no descarta entrar en política i admet admirar a Rufián
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
El jove activista colombià Francisco Vera ha lamentat que Europa ha perdut rellevància en l'escenari polític, però ha afirmat: "Té potencial si segueix sent Europa i no es converteix en una colònia sota el jou d'Estats Units o de qualsevol altra potència, que és al que s'assembla cada vegada més".
En una entrevista d'Europa Press, l'activista de 16 anys que va fundar 'Guardians per la vida' fa just 7 anys aquest mes de març ha criticat que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensés desconfiar en un sistema internacional només basat en regles: "És el que defensa Trump. A través de la força, de les armes i de la imposició, no del diàleg".
Ha destacat el paper de països com Espanya, Irlanda o Eslovènia i, en el marc de guerres com la d'Iran o Palestina, ha sostingut que veu esperança al Govern de Pedro Sánchez, ja que considera que té un efecte molt positiu a Europa perquè ha mantingut una postura més coherent, després del que ha criticat com els "dobles estàndards que sí que hi ha a Alemanya o a França, que són una vergonya per a Europa".
"Estats Units vol quedar-se en el passat, seguint explotant petroli que és el que li ha donat la seva riquesa bàsicament a través de la 'fracturació hidràulica', envaint un dia Veneçuela, envaint un dia Iran i demà envaint qui sap què. La transició energètica va a succeir, ja no té retorn" ha agregat.
En aquest sentit, ha afirmat que el sistema internacional no està funcionant perquè "no té eines per fer que els perpetradors de violacions de drets humans rendeixin comptes" i ha assenyalat l'ordre d'arrest al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, de la Cort Penal Internacional.
SALT A la POLÍTICA
Pel que fa a la seva relació amb els polítics, ha reconegut que sempre li ha interessat la política com una de les maneres de canviar les coses, encara que no l'única, ha puntualitzat, i no ha descartat donar el salt a la política institucional en un futur: "La veritat, no ho descarto, per descomptat, m'agradaria".
A més, el jove activista ha sostingut que se sent proper i sent "admiració per la manera de comunicar" del portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, a qui va conèixer en 2025 a Madrid i que ha descrit com un personatge curiós.
Vera s'ha reunit amb una gran varietat de polítics d'ideologies diverses com el president de Colòmbia, Gustavo Petro; l'ex Alt representant de la UE Josep Borrell, o dirigents del PP: "Parlo amb aquells que estiguin en el marc de la democràcia".
AMENACES I EXILI A CATALUNYA
Vera ha explicat que l'origen del seu activisme va estar marcat pels incendis en l'Amazones en 2019 i per l'auge de les mobilitzacions juvenils climàtiques que es van estendre per tot el món, i ha lamentat que la seva trajectòria hagi estat marcada per "amenaces explícites de mort" que el van obligar a abandonar Colòmbia i traslladar-se a Catalunya.
Ha sostingut que, de la seva trajectòria, li hauria agradat no haver hagut de sortir de Colòmbia justament per aquest activisme, i ha lamentat que la justícia del seu país "no ha fet un 'carajo'" contra aquestes amenaces, y ha agraït a la seva família i entorn proper el suport que li han donat per poder continuar defensant les seves idees.
"Gràcies a Déu, he tingut una xarxa de suport molt, molt valuosa, que en altres circumstàncies diferents a la meva jo crec que no hauria suportat justament tota aquesta situació, tota aquesta violència", ha destacat Vera, que ha agraït el recolzament d'institucions internacionals i autoritats de Nacions Unides --va ser designat en 2022 assessor infantil del Comitè de Drets del Nen de l'ONU-- i la Unió Europea.
ECOESPERANÇA I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA
Vera ha impulsat a més el concepte de 'ecoesperança' com a resposta a la por i l'ansietat que genera la crisi climàtica entre els joves, i ha detallat que aquest concepte implica reconèixer la gravetat dels reptes actuals sense caure en la resignació: "L'ecoesperança no nega la realitat del caos que estem vivint".
També defensa la democràcia participativa, que parteixi de la gent i els col·lectius, per recuperar "el consens d'aquestes persones que ja no creuen en la democràcia", pel que advoca per garantir els serveis socials i garantir que la democràcia sigui, en efecte, democràcia.
"Hem de tornar a models més participatius, més deliberatius, més locals, on la gent pugui gestionar, treballar des de la seva comunitat. Perquè si no, la democràcia es converteix en una cosa abstracta i llunyana a la gent", ha afegit.
DISCURSOS D'ODI
Finalment, Vera també ha criticat que s'hagin normalitzat els discursos d'odi i que "la gent surti als carrers i li cridi al president del seu país 'fill de puta'", en al·lusió a Pedro Sánchez, i ha situat la desinformació com l'origen de la frustració i la llavor de l'odi, enfront del que ha impulsat la plataforma 'Joves contra l'odi'.
"Els nivells d'impunitat mediàtica que hi ha en el debat públic a l'hora d'atacar a poblacions vulnerables són altíssims. Hem escrit al Parlamento Europeu denunciant aquesta situació, som joves de diversos països units contra l'odi", ha conclòs.