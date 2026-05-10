L'activista de la flotilla Saif Abukeshek aterra a Barcelona

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
L'avió Madrid-Barcelona que transportava l'activista de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek en ser alliberat per Israel ha aterrat aquest diumenge per la tarda al Prat, on sobre les 17.40 ha aparegut davant dels qui l'esperaven a la terminal.
Abukeshek, d'origen palestí i nacionalitat hispano-sueca, ha estat 10 dies a la presó de Shikma amb el seu company Thiago Ávila, després de la seva detenció el 30 d'abril en aigües internacionals.
En un vídeo difós per l'organització de la flotilla quan va arribar a Atenes en ser alliberat, ha dit: "Hem de seguir mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure. Aquest és només un pas en el camí. Els nostres companys segueixen navegant".
"ABUSOS I TORTURES"
Abukeshek i Ávila romanien en vaga de gana des de la seva captura enfront de les costes de Grècia i, en el cas d'Abukeshek, va deixar de beure aigua dimecres, després que un tribunal rebutgés el recurs contra la pròrroga de la seva detenció.
Tots dos van assegurar haver patit "abusos i tortures", com van explicar a les seves advocades de l'organització palestina de drets humans Adalah i als cònsols que els van visitar, segons ha informat la Global Sumud Flotilla en un comunicat aquest diumenge, unes accions que Amnistia Internacional ha demanat que s'investiguin.
DETENCIÓ "IL·LEGAL"
Els fiscals israelians van acusar Abukeshek i Ávila, però no de manera formal, segons l'ONG Adalah, de "col·laborar amb l'enemic en temps de guerra, contactar amb un agent estranger, pertinença a una organització terrorista i transferir béns a una organització terrorista", en referència al moviment islamista palestí Hamas.
El ministre espanyol d'Afers exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, va negar que existissin proves o relació sobre el que les autoritats israelianes van al·legar per justificar la seva detenció i va titllar l'arrest de "completament il·legal".