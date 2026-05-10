L'activista espanyol de la Flotilla Saif Abukeshek arribarà a Barcelona aquest diumenge a les 16.30 hores

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
L'activista espanyol de la Global Sumud Flotilla detingut a Israel, Saif Abukeshek, vola aquest diumenge cap a Espanya i arribarà a l'Aeroport de Barcelona a les 16.30 hores, segons ha informat l'organització en un comunicat.
La Flotilla ha explicat que Abukeshek ja es troba a l'aeroport d'Atenes (Grècia) "després de 10 dies de segrest il·legal" per tornar a Espanya, tal com ha informat també aquest mateix diumenge el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.
Segons l'organització Abukeshek i l'activista brasiler Thiago Àvila, que també ha estat alliberat, han patit "abusos i tortures" a Israel durant els seus dies de detenció i es van posar en vaga de fam i, en el cas de l'espanyol, també de set.
A més, informen que 57 vaixells de la Flotilla es troben al port de Marmaris (Turquia) "mentre els tripulants analitzen i decideixen en assemblea els propers passos".
D'altra banda, assenyalen la "complicitat de les institucions catalanes, espanyoles i europees amb un estat genocida" i han exigit a la Unió Europea (UE) que expliqui la intercepció dels vaixells de la Flotilla per part d'Israel en aigües territorials de Grècia.