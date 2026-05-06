L'activista espanyol de la flotilla detingut per Israel intensifica la vaga de fam i deixa d'ingerir aigua

Lorena Sopêna - Europa Press
MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -
L'activista hispanopalestí Saif Abukeshek ha elevat el nivell de protesta per la seva detenció a Israel dijous passat mentre participava en la Global Sumud Flotilla amb destinació a Gaza i, a més de no ingerir aliments, ara també rebutja beure aigua.
Així ho ha anunciat en un comunicat Adalah, l'organització que li presta assistència judicial després que un tribunal d'Israel hagi rebutjat l'apel·lació presentada per la defensa d'Abukeshek i d'un altre activista detingut, Thiago Ávila, contra la decisió judicial adoptada dimarts de prorrogar sis dies el seu període sota custòdia.
Tots dos activistes, que van ser capturats per la Marina israeliana en aigües internacionals prop de Grècia quan navegaven amb destinació a Gaza per entregar ajuda humanitària, van deixar d'ingerir aliments el passat 1 de maig a primera hora en protesta pel seu arrest i en el cas de l'hispanopalestí, ara també rebutja prendre aigua. Segons Adalah, tots dos continuen reclosos en aïllament.
Dimarts, un tribunal d'Ashkelon va acceptar la petició de les autoritats israelianes per prorrogar sis dies la detenció d'Abukeshek i Thiago Ávila, la qual cosa implicava que continuessin sota custòdia almenys fins al diumenge 10 de maig, decisió que Adalah va apel·lar en contra.