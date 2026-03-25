L'acte de Rufián, Montero i Doménech se celebrarà a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

INSTAGRAM DE IRENE MONTERO Y GABRIEL RUFIÁN
BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
L'acte protagonitzat pel portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, i l'exdirigent dels Comuns, Xavier Doménech, se celebrarà a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.
Ho ha anunciat Rufián aquest dimecres en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, en el qual ha afirmat que l'acte, sota el nom 'Què s'ha de fer?' seguirà celebrant-se el proper dijous 9 d'abril.
Després del seu anunci la setmana passada, l'esdeveniment va ser aplaudit per la vicepresidenta del Govern central, María Jesús Montero, mentre que el portaveu d'ERC, Isaac Albert, va afirmar el dilluns que Rufián havia anticipat a la direcció del partit la seva celebració i va apuntar que "probablement hi haurà més".