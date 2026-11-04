L'ACTE presenta al Parlament un pacte per la "sobirania alimentària" de Catalunya

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Les portaveus de l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial (ACTE) Gisela Torrents i Eva Vilaseca han presentat al Parlament un pacte per la "sobirania alimentària" de Catalunya i han exposat la necessitat de transformar l'economia en un context que consideren de crisi ecològica.
Ho han explicat en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimecres, acompanyades de representants de diverses organitzacions i moviments que formen part de la xarxa de l'ACTE, com el Sindicat de Llogateres, Revolta Pagesa, Greenpeace, Ecologistes en Acció i l'Observatori Desca, entre d'altres, que han participat en la redacció del Pacte per la Sobirania Alimentària de Catalunya.
"L'habitatge, l'alimentació i altres béns essencials es converteixen en negocis cada vegada més lucratius per a cada vegada menys persones", ha assenyalat Torrents, que ha criticat la inactivitat i desídia dels governs, i ha demanat als grups parlamentaris traduir les propostes de l'ACTE en compromisos concrets.
En aquest sentit, ha afegit que davant la vaga general del pròxim 11 de novembre "la defensa d'unes condicions de vida dignes" també passa per decidir què es menja, com es produeix i en quines condicions es fa.
Per la seva banda, Vilaseca ha assenyalat que el preu dels aliments ha pujat un 34% en 5 anys i, apunta, les grans corporacions agroalimentàries han augmentat els seus beneficis més d'un 30%, per la qual cosa ha defensat que la rebaixa del preu del cistell de la compra ha de venir de "limitar els marges abusius, no de prémer encara més qui treballa la terra".
PUNTS DEL PACTE
Entre els punts del pacte, proposen garantir menjar assequible i preus justos per als pagesos amb "regulació pública i avançant cap a una seguretat social de l'administració".
D'altra banda, plantegen garantir el futur de l'agricultura protegint els espais agraris i les explotacions davant les crisis, per la qual cosa reclamen una simplificació administrativa i una fiscalitat adaptada, a més de garantir el consum local amb una planificació territorial.
També defensen construir una "distribució, comercialització i una compra pública" perquè el producte de proximitat arribi a tot el territori.
La llista de propostes inclou la protecció de les condicions ecològiques amb una "gestió democràtica de l'aigua, una transició ramadera justa i una dieta saludable", per a la qual cosa recepten recuperar la governança de l'aigua i reforçar la ramaderia extensiva.