L'acte institucional de la Diada posa l'accent en "les diferents maneres de sentir Catalunya"

L'Escolanía de Montserrat i els cors del Bages i l'Anoia interpreten Els Segadors

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

L'acte institucional de la Diada celebrat aquest dimecres a la nit sota el fil conductor 'Sentir Catalunya' ha posat l'accent en "les diferents maneres de sentir Catalunya".

L'espectacle ha començat a les 22.10 hores a l'esplanada de les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch de Montjuïc, a Barcelona, i ha estat encapçalat per primera vegada pel president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta del Congrés, Francina Armengol; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i els consellers del Govern.

Sota una premissa festiva, l'espectacle ha aprofundit en "les diferents maneres de sentir Catalunya a partir de la diversitat de la societat catalana", i ha comptat amb la direcció artística de Marta Bayarri.

LAMINE YAMAL I AITANA BONMATÍ

L'acte ha combinant les actuacions musicals d'estils variats amb la lectura de poemes i els testimonis, gravats prèviament, de persones de diferents entorns que han explicat quin és el seu sentiment per Catalunya.

Han destacat els testimoni dels futbolistes del FC Barcelona Lamine Yamal i Aitana Bonmatí; la periodista i presentadora Mari Pau Huguet; els esportistes 'special olympics' Nico i Àlex Martín; el metge de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, i la germana de Salvador Puig Antich, Montserrat Puig Antich, entre altres.

Per Yamal, el seu sentiment per Catalunya és "una ciutat, una bandera, uns colors" que uneixen, mentre que per a Bonmatí és vestir amb orgull una samarreta i saber a qui i què es representa.

Les actuacions musicals han anat a càrrec de l'Elèctrica Dharma, Marina Rossell, Rozalén, Glaucs, Marala, Mama Dousha i Àngels Gonyalons i Carlos Gramatge.

HIMNE I FESTES POPULARS

L'Escolanía de Montserrat i els cors del Bages i l'Anoia han interpretat Els Segadors, l'himne de Catalunya, coincidint amb el Mil·lenari del Monestir de Monterrat.

També s'ha projectat un compendi d'imatges de festes populars catalanes i hi ha hagut un 'correfoc' de la mà de l'Associació d'Amics de la Colla Coca de Constantí (Tarragona).

L'acte ha comptat amb la representació d'un fragment de l'espectacle de circ Glatir, del projecte 'Circ d'Hivern' de l'Ateneu 9 Barris, mentre que l'actriu Àgata Roca, Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2024, ha posat veu a un poema de Montserrat Vayreda, de la qual aquest any se celebra el centenari del seu naixement.