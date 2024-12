L'ACT presenta Catalunya com una "destinació turística prèmium" a Mèxic

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ha presentat Catalunya com a "destinació turística prèmium' en una missió comercial a Mèxic, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dilluns.

Durant la missió, 13 empreses i entitats turístiques catalanes s'han reunit amb 181 operadors i agents de viatge mexicans a Ciutat de Mèxic, Monterey i Guadalajara.

La directora de l'ACT, Arantxa Calvera ha explicat que la missió "ha superat les expectatives" i les previsions, tant en el nombre de reunions com en la qualitat dels contactes establerts.

"L'èxit de la missió reforça la nostra aposta per Mèxic com a mercat prioritari en els pròxims anys", ha afegit, i ha destacat la capacitat dels viatgers mexicans per desestacionalitzar la demanda i per descentralitzar les visites fora de Barcelona.

El 2023, Catalunya va rebre 174.000 turistes mexicans, que van fer una despesa de 308,5 milions d'euros, un 1,5% de la despesa total dels turistes.