L'ACT de la Generalitat preveu participar en unes 40 fires internacionals el 2025

Regió de la Gastronomia, Mil·lenari de Montserrat, Any Miró i Circuit de Catalunya, entre les claus

BARCELONA, 31 des. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) de la Generalitat preveu participar en unes 40 fires internacionals el 2025, informa la Conselleria d'Empresa i Treball aquest dimarts en un comunicat.

El calendari inclou, entre altres esdeveniments, l'IMEX de Frankfurt, la WTM de Londres, salons per a segments estratègics (com l'ITB de Berlín i l'ILTM d'Àsia Pacífic) i, dins d'Espanya, certàmens com Fitur a Madrid i B-Travel a Barcelona.

PROJECCIÓ

El reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia serà una de les grans iniciatives amb què l'ACT buscarà captar un turisme més diversificat, descentralitzat i desestacionalitzat.

La directora de l'ACT, Arantxa Calvera, ha afirmat que explicaran Catalunya a través de la gastronomia: "Volem que les persones coneguin de manera directa i única els nostres productes gastronòmics".

També destacaran iniciatives turístiques, com el Mil·lenari de Montserrat i l'Any Miró, i es continuarà promovent el Circuit de Catalunya "per consolidar-lo com un dels principals atractius per al turisme esportiu".

LA CONTRIBUCIÓ DE L'ACT

Calvera ha afegit que les fires són essencials per reforçar la imatge de Catalunya i projectar la seva oferta, i ha afegit que les fires segueixen sent claus per fer negoci malgrat que la pandèmia demostrés la força del món online.

Mitjançant la presència a fires, l'ACT ofereix a empreses i entitats turístiques catalanes col·laborar en la promoció i comercialització catalanes: els últims 6 anys, més de 600 empreses han participat de la mà de l'ACT per posicionar la seva oferta turística.