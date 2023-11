L'acord inclou que Junts proposarà un referèndum mentre que el PSOE defensarà el desenvolupament de l'Estatut del 2006

Acorden un mecanisme "internacional" per "acompanyar, verificar i fer un seguiment" de tot el procés de negociació

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'acord subscrit aquest dijous pel PSOE i Junts que aplana la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, contempla que els de Carles Puigdemont proposaran la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya mentre que el PSOE defensarà l'ampli desenvolupament de l'Estatut del 2006.

En el pacte, que recull Europa Press, totes dues formacions reconeixen les seves "profundes discrepàncies" i la "complexitat" i els "obstacles" per a la resolució del conflicte, perquè mentre que Junts considera "legítim" el resultat i el mandat del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, el PSOE "nega tota legalitat i validesa" al referèndum i a la declaració, i rebutja qualsevol acció unilateral".

Amb tot, tant el PSOE com Junts constaten que es poden assolir pactes importants "sense renunciar a les respectives posicions", i per dur-los a terme les parts han acordat dotar-se d'un mecanisme "internacional" per "acompanyar, verificar i fer un seguiment de tot el procés de negociació i dels acords entre les dues formacions als quals s'arribi".

En concret, l'acord recull que en la primera reunió de negociació, a celebrar aquest mateix mes de novembre, es plantejarà que Junts proposarà la celebració d'un referèndum d'autodeterminació sobre el futur polític de Catalunya "i emparat en l'article 92 de la Constitució".

I, per la seva banda, el PSOE defensarà l'"ampli" desenvolupament, a través dels mecanismes jurídics oportuns, de l'Estatut del 2002, a més del ple desplegament i el respecte a les institucions de l'autogovern i a la singularitat institucional, cultural i lingüística de Catalunya.