L'acomiadament d'un clarinetista de la Banda Municipal de Barcelona anirà a judici el 6 de maig

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

L'acomiadament d'un clarinetista de la Banda Municipal de Barcelona es dirimirà en un judici el pròxim 6 de maig, després que aquest dimecres se suspengués la vista oral que estava prevista que se celebrés al jutjat social número 34 de Barcelona.

El músic, que feia més de 25 anys que era a la banda, va demandar l'Ajuntament de Barcelona després del seu acomiadament l'any passat per no acreditar un domini del català equivalent a un C1 durant el procés d'estabilització de la seva plaça.

Aquest dimecres les dues parts han acordat que se suspengués la vista oral atès que l'afectat va acudir a la via contenciosa per demanar la impugnació de les bases del concurs, un procés que encara no s'ha resolt i que podria afectar aquest procediment, per la qual cosa el judici s'ha ajornat fins al 6 de maig.