L'ACM s'incorpora a la xarxa mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

Budó destaca que és un "reconeixement al municipalisme català"
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'Assemblea Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha estat nomenada membre del Consell Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), per la qual cosa l'entitat municipalista ha exercit per primera vegada el seu dret a vot en l'òrgan de govern de la principal xarxa mundial de governs locals i regionals.
Ho ha fet en el Congrés Mundial de la CGLU celebrat a Tànger (Marroc) entre el 22 i el 25 de juny, en què s'ha elegit com a nou president de la xarxa l'alcalde de Konya (Turquia), Ugur Ibrahim Altay, ha informat l'ACM en un comunicat aquest divendres.
Amb la incorporació de Budó a la CGLU, l'entitat municipalista catalana pot participar directament en l'elecció dels seus òrgans de direcció i en la definició de les línies estratègiques de l'organització fins al 2029.
Per Budó, poder participar en aquesta xarxa mundial suposa un "reconeixement al municipalisme català" i ha assenyalat la importància dels governs locals en la resposta als principals reptes globals com l'emergència climàtica, l'habitatge, la cohesió social i la transformació digital.
En el congrés de la CGLU s'han fixat les prioritats del nou mandat, que passen per reforçar l'agenda social, l'acció climàtica local, la governança multinivell i la cooperació internacional entre ciutats i regions.