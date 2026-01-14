L'ACM reivindica els 40 anys de municipalisme català a la UE i el seu paper en el projecte europeu

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Muncipis (ACM) ha aprovat una declaració institucional amb motiu del 40è aniversari de l'entrada de Catalunya a la Unió Europea a través de l'adhesió de l'Estat, un text que subratlla el "paper clau que han tingut els municipis catalans en la construcció i el desplegament del projecte europeu".
En la declaració, l'ACM destaca que els ajuntaments han estat actors "imprescindibles en l'europeïtzació del país" a través de polítiques de cohesió social, transformació urbana, sostenibilitat ambiental, mobilitat, cultura, educació i innovació, informa l'entitat en un comunicat aquest dimecres.
El text també assenyala els reptes que afronta la UE tant en l'àmbit geopolític com "desafiaments" com la transició verda, l'accés a l'habitatge o la cohesió territorial, i defensa la implicació activa del món local en les polítiques europees.
En aquest sentit, l'ACM ha expressat preocupació pel nou Marc Financer Plurianual 2028-2034, que apunta "cap a una concentració més gran de la gestió de fons europeus en mans dels estats membres", i ha advertit del risc de recentralització dels fons.
"Reivindiquem el municipalisme com a motor de democràcia, cohesió i progrés, i reclamem que la UE continuï avançant cap a una governança més inclusiva, que escolti i incorpori el món local en la presa de decisions", conclou l'ACM en la declaració, que s'ha enviat als ajuntaments catalans perquè, si ho consideren oportú, la sotmetin a votació.