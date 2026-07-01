L'ACM reclama a Brussel·les una reserva pressupostària per a la pesca i comunitats costaneres

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM), a través de la seva oficina a Brussel·les, ha acompanyat aquest dimecres a una delegació dels Grups d'Acció Local de Pesca de Catalunya en una jornada de reunions davant de les institucions europees, en les quals han reclamat que el nou pressupost contempli una reserva específica per a pesca i comunitats costaneres.
La delegació ha defensat davant d'eurodiputats el Desenvolupament Local Participatiu marítim i la seva continuïtat de cara al marc financer pluriennal 2028-2034, informa l'ACM en un comunicat aquest dimecres.
L'entitat ha reclamat també que es garanteixi la continuïtat dels Grups d'Acció Local de Pesca com a "instruments permanents de gobernança territorial".
I ha destacat que la simplificació administrativa prevista per la Comissió Europea no ha de comportar una "pèrdua de capacitat de decisió" dels territoris ni de la participació dels municipis costaners.
La delegació s'ha reunit al Parlament Europeu amb el vicepresident de la Càmera Javi López (PSC) i els eurodiputats Diana Riba (ERC), Jaume Asens (Comuns) i Carmen Crespo (PP).