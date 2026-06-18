L'ACM reclama als líders de la UE un pressupost europeu "més proper als territoris"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
S'adhereix a una carta de la Local Alliance, coincidint amb el debat sobre el futur MFP
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) s'ha adherit a una carta impulsada per la Local Alliance (coalició que agrupa les principals xarxes europees de governs locals i regionals) per reclamar als caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) un futur pressupost comunitari "més proper als territoris".
La petició s'impulsa amb motiu del debat sobre el futur Marc Financer Plurianual (MFP) 2028-34 que els líders europeus aborden en el Consell Europeu d'aquest dijous i divendres a Brussel·les, ha informat l'entitat municipalista en un comunicat.
La missiva defensa que els municipis i les regions han de tenir un paper central en la definició i implementació de les polítiques europees, en ser les administracions més properes a la ciutadania i les responsables de traduir les prioritats de la UE en "projectes, serveis i inversions tangibles".
Per això, l'ACM secunda la demanda d'un pressupost basat en la governança multinivell, amb prou recursos per a la política de cohesió i amb una participació efectiva dels governs locals en la planificació, execució i avaluació dels fons europeus.
DIMENSIÓ TERRITORIAL OBLIGATÒRIA
El document exigeix que els futurs Plans Nacionals i Regionals d'Associació incorporin obligatòriament una dimensió territorial que garanteixi que tots els municipis es continuïn beneficiant de les inversions comunitàries, a més de reforçar el desenvolupament territorial integrat i millorar la capacitat administrativa local.
També sol·licita que els municipis i regions siguin "beneficiaris directes i socis estratègics" del futur Fons Europeu de Competitivitat.
Per l'ACM, els comptes europeus han de reforçar "la cohesió territorial, la competitivitat i la confiança ciutadana en el projecte europeu", assegurant que el món local disposi d'eines per afrontar reptes com la transició verda, la transformació digital, la cohesió social i la innovació.