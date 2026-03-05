L'ACM preveu entrar a la xarxa internacional ICLEI per contribuir a la transició ecològica local

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) demanarà formalment ser membre de la xarxa internacional ICLEI-Local Governments for Sustainability, que agrupa municipis i regions de tot el món per promoure accions locals en favor de la sostenibilitat global.
Ho demanarà quan la Comissió de Presidència de l'ACM ho validi dimarts que ve, amb l'objectiu de contribuir a la transició ecològica local dels municipis catalans amb polítiques més verdes i sostenibles, informa aquest dijous en un comunicat.
El municipalisme català tindrà veu en els principals fòrums europeus i internacionals, els donarà accés "a coneixement i pràctiques europees i internacionals", i farà que els ens locals tinguin més recursos per a accions concretes en àmbits com a transició energètica, economia circular, mobilitat sostenible i protecció de la biodiversitat.
MERITXELL BUDÓ
La presidenta de l'ACM, Meritxell Budó; el nou vicepresident primer, Isidre Pineda, i la secretària general, Rosa Vestit, van visitar el dimecres la seu d'ICLEI a Brussel·les i es van reunir amb el cap de l'oficina, Peter Defranceschi.
Budó ha destacat que el futur dels municipis passa per la sostenibilitat" i que formar part d'ICLEI possibilitarà "passar de la planificació a l'acció, amb el suport de la millor xarxa d'experts del món".