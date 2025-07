L'ACM obrirà una oficina a Brussel·les dirigida per l'exeurodiputat Jordi Solé

Meritxell Budó defensa ser "on es prenen les decisions per poder treballar conjuntament"

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) obrirà aquest any una oficina a la Casa Europea dels Municipis, a Brussel·les (Bèlgica), per enfortir la veu del municipalisme català a Europa i influir en les polítiques comunitàries, i la dirigirà l'exeurodiputat Jordi Solé.

La seva presidenta, Meritxell Budó, ho ha anunciat aquest dijous en una roda de premsa amb Solé: "Volíem ser allà on es prenen les decisions per poder treballar conjuntament i poder fer aquesta incidència política que entenem necessària".

L'objectiu és que els municipis catalans, a través de l'associació, participin activament en processos legislatius i consultes públiques d'iniciatives europees, i que l'ACM pugui traslladar als ajuntaments informació sobre convocatòries i iniciatives.

És un dels compromisos del pla de mandat de Budó i forma part del seu pla d'internacionalització, i ha afegit que s'inaugurarà al setembre o l'octubre.

INFLUIR EN POLÍTIQUES

L'ACM constata que més d'un 70% de la normativa que s'ha d'aplicar a nivell municipal és europea, per la qual cosa considera clau disposar d'una representació davant la UE.

"ANTENA DE L'ACM A EUROPA"

"Aquesta antena de l'ACM a Europa era necessària, era important per poder projectar la nostra veu. Però no només això: també per poder acompanyar els municipis de Catalunya que vulguin dur a terme projectes europeus, estar al cas d'aquestes convocatòries que poden aplicar en l'àmbit local", ha dit.

Per això, l'oficina tindrà l'encàrrec d'identificar línies de finançament de fons europeus i facilitar que els ajuntaments accedeixin a les convocatòries, especialment en àmbits com la transició ecològica o la cohesió social, i Budó ha afegit que no és un projecte puntual, sinó "un projecte de futur".

JORDI SOLÉ: FINANÇAMENT

El cap de l'oficina a Brussel·les serà l'exeurodiputat Jordi Solé, que del 2002 al 2007 va ser assessor al Parlament Europeu, va ser alcalde de Caldes de Montbui (Barcelona) del 2007 al 2019, diputat del Parlament, del 2017 al 2024 eurodiputat per ERC al grup dels Verds, i abans va ser secretari d'Afers Exteriors i UE de la Generalitat.

Preguntat sobre les principals reclamacions dels municipis davant la UE, ha respost que és el finançament dels ens locals: "La prioritat gairebé sempre són els recursos, el finançament i, per tant, l'interès primer és com obtenir finançament, com participar en programes europeus, de quins recursos es poden beneficiar els municipis", entre d'altres.

AL BARRI EUROPEU

L'oficina se situarà a la Casa Europea dels Municipis, al barri europeu de la capital comunitària i que està gestionada pel Consell Europeu de Municipis i Regions (CEMR), on reuneix federacions i associacions de municipis i regions de més de 40 països europeus, de la UE i de fora la UE.

L'ACM considera clau situar-se al barri europeu i compartir espai amb altres associacions municipalistes que fa anys que són a Brussel·les, perquè permetrà ampliar la incidència política i institucional de la representació dels municipis catalans.

XARXES EUROPEES I SOCIS

A més d'aquesta tasca institucional, un altre objectiu per implantar-se a Brussel·les és compartir iniciatives d'èxit de l'ACM amb altres associacions i institucions, com la iniciativa de compra centralitzada, a més d'enfortir la participació en fòrums de debat i aliar-se amb altres actors rellevants.

També veuen clau coordinadar-se amb altres actors catalans ja presents a Brussel·les, per la qual cosa l'oficina voldrà "sumar esforços" amb la delegació de la Generalitat davant la UE, la Diputació de Barcelona, representants catalans del Comitè de les Regions i del Comitè Econòmic i Social Europeu, i amb els diputats catalans al Parlament Europeu.