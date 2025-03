L'ACM i les entitats municipalistes de la resta d'Espanya busquen un front comú pel finançament local

Preveuen una acció conjunta amb formacions presents al Senat per aconseguir "incidència política"

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha explicat que s'estan coordinant amb entitats municipalistes de comunitats de la resta d'Espanya per fer un front comú amb l'objectiu de reclamar un nou finançament local.

En una entrevista a Europa Press, ha explicat que intenten fer una acció conjunta, que es podria traduir en un escrit a presentar a les diferents formacions polítiques que tenen presència al Senat i també que s'abordi la qüestió amb una compareixença de les diferents associacions municipalistes.

L'objectiu, ha explicat, és aconseguir "la incidència política necessària i que s'escolti aquest crit unànime" del món local.

Així, ha concretat que han parlat amb la Federació de Municipis Gallecs, amb entitats municipalistes de les Balears, d'Euskadi, de la Comunitat Valenciana i que tenen agendada una trobada amb entitats d'Andalusia, entre d'altres.

"És la petició de totes les administracions locals, i més enllà dels colors polítics dels altres, crec que és comú, i per això hem de ser capaços d'avançar en aquest sentit", ha destacat.

I és que, segons Budó, no veuen avenços en la necessitat que reclamen d'actualitzar la llei de finançament local, que és del 2004 i que està "totalment obsoleta i que, en aquests moments, no dona resposta a les necessitats reals del municipalisme".

"Estem patint un infrafinançament que ja és crònic, per la qual cosa cal revisar-lo", ha insistit la presidenta de l'ACM, que també defensa revisar el fons del govern de cooperació local --aportació econòmica que fa la Generalitat als ajuntaments-- i el finançament dels consells comarcals.

Per abordar aquesta qüestió, Budó juntament amb el Fòrum de Consells Comarcals té previst reunir-se amb el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, a principis d'abril.

"Algun canvi en positiu hi ha d'haver perquè, en aquests moments, és inassumible que els consells comarcals puguin continuar la seva feina si no es revisa el finançament que reben. Estan molt ofegats", ha avisat.

COMPETÈNCIES

Després de deixar clar que els ajuntaments no temen assumir més competències, ha recalcat que el problema és que estan assumint i finançant responsabilitats que són competència d'altres administracions: "I això és insostenible", ha alertat.

"No tenim cap problema a assumir més competències, però que vagin acompanyades del finançament corresponent perquè si no què hem de deixar de fer? Hem de deixar d'escombrar els carrers per atendre les necessitats educatives?", ha preguntat.