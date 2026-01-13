L'ACM, les diputacions catalanes i l'Aran impulsen un servei d'assistència urbanística als ajuntaments

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM), les 4 diputacions catalanes i el Conselh Generau d'Aran han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per posar en marxa un servei d'assistència urbanística destinat als ajuntaments, sobretot per als municipis que tenen menys recursos tècnics i jurídics.
Ho han fet a la seu de l'ACM en un acte al qual ha assistit la presidenta de l'associació, Meritxell Budó; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i la síndica del Conselh Generau d'Aran, Maria Vergés.
"DEMANDA CREIXENT"
Per Budó, el conveni representa un pas endavant en matèria de cooperació institucional i permetrà reforçar el compromís de l'ACM amb els ajuntaments davant "una demanda creixent" dels ens locals que, a parer seu, estan desbordats pels constants canvis legislatius i la complexitat que comporta prendre decisions relacionades amb l'urbanisme i la planificació del territori.
Després d'explicar que han reforçat els equips tècnics de l'ACM i que també faran formació sobre aquest tema, ha afegit que el servei "vol reduir desigualtats i garantir que tots els municipis, més enllà de la seva dimensió i recursos, puguin accedir a un assessorament tècnic especialitzat" en aquesta matèria.
Moret ha destacat la importància que existeixi aquest servei d'assessorament i acompanyament als ajuntaments en matèria de desenvolupament i gestió urbanística per la seva complexitat, a més de celebrar que l'urbanisme ja no es criminalitzi com abans i es vegi com una cosa que "ve a posar ordre".
AJUNTAMENTS PETITS
Llauradó ha agraït la "complementarietat" que oferirà aquest servei, sobretot als ajuntaments petits tenint en compte que el 80% dels municipis tarragonins tenen menys de 5.000 habitants, i en conseqüència pocs recursos humans, materials i econòmics.
En la mateixa línia s'ha pronunciat Noguer, que ha constatat la dificultat que suposa trobar tècnics especialitzats en urbanisme en una demarcació on 127 dels seus 221 municipis tenen menys de mil habitants: "És una bona iniciativa perquè és una necessitat del territori".
Talarn ha erigit l'urbanisme i el finançament com les dues principals problemàtiques del món local, i creu que el conveni ajudarà "molt per donar aquest suport" als alcaldes de la seva demarcació
Per Vergés, el debat del model territorial és més necessari que mai i, després de retreure que "moltes vegades les normatives es fan des de les grans ciutats sense tenir en compte la proximitat necessària", ha volgut agrair a l'ACM l'exercici de reconeixement de la singularitat de l'Aran en aquest acte.